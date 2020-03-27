Популярний російський співак Філіп Кіркоров здивував шанувальників несподіваним привітанням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Поліна, з днем народження тебе!💐 Нехай кожен новий день починається з твоєї щирої посмішки! Бажаю йти по життю легко, отримуючи від неї задоволення! Будь хороша в кожну мить свого життя, не звертай увагу на всякі дрібниці! Не можу тебе зараз особисто обняти та привітати, тому посилаю тобі поцілунок щастя!😘 І з красивою прем'єрою пісні», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що мова йде про не менш популярній співачці Поліні Гагаріної. На опублікованому знімку Кіркоров притиснувся до дівчини і цілує її.

«Цілуватися поліз. Треба ж», «цілуватися не можна», «ТОВ, а я думав що синій колір настрою», «з вас би вийшла гарна пара», - пишуть вони.

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Відео артист опублікував у своєму Instagram. Так на кадрах артист, який помітно схуд, кажуть одні, постарів і "сохне" - пишуть в коментарях інші його прихильники в мережі, позував у пам'ятний вбранні.

Артист з'явився в брендових джинсах «Gucci», яких, якщо вірити голосу за кадром, у світі лише кілька примірників - лімітовану серію італійського модного гіганта в торгових центрах навряд побачиш. Крім того, на Кіркорова була яскрава футболка з написом Голлівуд і кофта, нагадує спортивну.

Все той же голос за кадром запропонував розіграти серед передплатників Філіпа згадка в сториз зіркового артиста за правильну відповідь фанів на наступне питання.

Нагадаємо, що фаворитка Кіркорова в прозорій сітці пококетничала на камеру: «50 відтінків чорного».

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