Російська телеведуча Ксенія Собчак опублікувала відео, записане в одному з ресторанів

Нещодавно в мережі з'явилися чутки про те, що Ксенія Собчак вагітна від свого чоловіка, режисера Костянтина Богомолова, пише Politeka.net. Користувачі мережі звернули увагу, що телеведуча стала вибирати вільні вбрання.

Крім того, зірка їздить по інфекційних лікарнях під час епідемії коронавірусу в Росії, що змушує переживати її чоловіка.

Кілька годин тому на сторінці телезірки з'явилося відео, на якому вона постала в одному з ресторанів, роздивляючись і поїдаючи устриці. (Щоб подивитися кадри, доскрольте до кінця сторінки)

"Перше - пробач, перше - прощавай!", - підписала відео Ксенія, "попрощавшись" з устрицею перед тижнем карантину.

А поки Собчак об'їдається устрицями, майже в цей же час її колишній чоловік, Максим Віторган, розмістив пост, в якому попросив всіх про допомогу. За його словами, є речі страшніші коронавірусу, через який доводиться скасовувати благодійні заходи на підтримку малозабезпечених.

Тому Віторган попросив усіх небайдужих допомогти нужденним будь-якою сумою.

Зокрема, благодійність стосується підлітків з сільських дитячих будинків у п'яти регіонах, яких комплексно готують до випуску та початку самостійного дорослого життя.

"Завжди беріть участь допомоги тільки через перевірені фонди. Остерігайтеся шахраїв. Їх, на жаль, повно. І тут в інсті теж. Будьте здорові! І небайдужі", - написав артист.

Нагадаємо, Ксенія Собчак показала свого нинішнього чоловіка Костянтина Богомолова в Instagram.

«Мій перший і єдиний чоловік!!❤️❤️Після обнулення. ❤️❤️», - написала вона.

Користувачі мережі по-різному відреагували на пост. Зокрема, вони цікавилися, скільки "обнулень" було у зірки.

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