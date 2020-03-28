Известная певица Тина Кароль показала фигуру в бархатном черном платье, удивив изящным новым имиджем

Артистка активно ведет социальную сеть после введения карантина. Певица продолжает заниматься новым альбомом, отдыхать вместе с сыном, а также рассказывать о том, как проходят ее будни в целом, сообщает Politeka.

При этом на официальном фан-аккаунте Тины появился стильный кадр во время которого она позировала с коллегой. На снимке Тина позировала в аккуратном бархатном наряде с глубоким декольте и спущенными бретельками. Обтягивающая ее фигуру ткань очень удачно подчеркнула стройные формы певицы.

Поклонники сразу же принялись комментировать увиденное, а также нахваливать новый образ Тины, который им пришелся по душе:

«Богиня💖», «Рядом», «Офигенная 🔥👍», "Вау, стала еще моложе", "А кто раз 😍😍😍😍😮😮", «Хорошо😻😻», – ответили комментаторы.

Ранее звезда показала на серии кадров занятие у окна в спортзале. Одета Тина в стильный комбинезон с пикантной сетчатой вставкой в зоне декольте и прозрачной спиной. Сам костюм бордового оттенка. Волосы звезда собраны в небрежный пучок, а дополнила образ светлыми кроссовками.

Во время занятий можно заметить, что Тина предпочитает не только силовые упражнения, но еще и йогу. Звезда представила несколько провокационных поз во время растяжки.

"Каждый новый день – это свершение природы. Это должно быть и Вашим свершением. Идите на встречу своему страху и не сворачивайте. Каждень день – это шанс, Ваша победа над собой, вызов. Это невероятно увлекательный путь длинною в жизнь. Путь к себе. Иди на жизнь", – написала рядом с роликом артистка.

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