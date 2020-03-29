Популярный российский певец Сергей Лазарев трогательно поздравил свою подругу Полину Гагарину с днем рождения

Фотографии исполнитель опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На серии снимков Лазарев стоит в обнимку с Гагариной. На одном фото он особо сильно прижимает ее к себе, так, что певица даже пытается немного отстраниться, хоть и смеется на камеру.

«Прекрасная Полина! С Днем Рождения! Желаю тебе еще бОльших побед и высот! Пусть твой мощный голос всегда обезоруживает всех! Желаю любви и счастья! Рад, что мы дружим!! А остальное скажу лично», - написал Лазарев.

Отметим, что под фото за день оставили более 100 тысяч лайков. Лолита не сдержалась и тоже оценила пост. Так как у певца отключены комментарии, поклонники не смогли присоединиться к поздравлениям.

Ранее мы писали, что Сергей Лазарев заинтриговал откровенным снимком у себя в профиле. На фото голый певец лежит в кровати, закинув руку за голову. Он игриво улыбается и смотрит в камеру.

«Доброй ночи тебе…», - подписал Сергей фото, не уточнив, кому посвящены эти строки.

Как известно, Лазареву долгое время приписывали роман с украинской певицей Ани Лорак. Звезды и сами подогревали сплетни о своих отношениях. А вот с другой украинской дивой – Светланой Лободой, у него плохие отношения. Они поссорились на одном из общих концертов.

Напомним, что Сергей Лазарев сделал откровенное признание об Украине: "Может в меня полетят помидоры, но...".

Как сообщала Politeka, Лазарев взбудоражил страстным образом, даже Лолита не сдержалась: «Ух, красавчик».

Также Politeka писала, что Лазарев опозорился прямо на сцене, кадры конфуза облетели сеть: концерт пошел не по плану.