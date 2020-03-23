Російський співак Сергій Лазарєв поскаржився шанувальникам на карантинні заходи

Про це артист розповів на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. За словами артиста, він тимчасово залишився без роботи.

«Обмеження, пов'язані з карантином, зупинили все артистичне життя... скасувалися поїздки, концерти, зйомки, спектаклі, гастролі на невизначений час... ніхто не розуміє «коли» вже можна щось планувати, адже наше артистичне життя розплановане на рік вперед», - зазначив Лазарєв.

Він додав, що всі його плани рухнули, але здоров'я для нього понад усе!

На фотографії, якою артист супроводив пост, він стоїть у білій футболці з глибоким вирізом, який оголює груди. Футболка вигідно підкреслює м'язисті руки Лазарєва. Також співак вирішив пожартувати і опублікував цей знімок, тільки з застосуванням фотошопа. На ньому він здається дуже товстим

«Після карантину...», - підписав артист знімок.

Зазначимо, що перша фотографія Лазарєва зібрала понад 65 тисяч лайків, а друга – 37 тисяч. Коментарів під постом співака немає, тому що він їх обмежив. На початку 2020 року Лазарєв заявив, що йому набридло читати негативні коментарі під своїми фотографіями. Крім цього, він відписався від усіх своїх друзів-зірок, щоб не витрачати життя на перегляд стрічки соціальної мережі.

Правда, друзі Лазарєва, схоже, від нього не відписалися. Так, Лоліта не стрималася і залишила під знімком артиста лайк.

Раніше ми писали, що Сергій Лазарєв назвав Крим українським. Незважаючи на критику, він визнав, що для нього Ялта завжди буде Україною.

«Ця загальна радість, що Крим повернувся... Я ось цієї ейфорії не поділяю. Я не знаю, може у мене полетять помідори з боку своїх, російських фанатів, але я звик так: я приїжджаю в Ялту - для мене це Україна", - заявив він.

Нагадаємо, що "вагітна" коханка Лазарєва розставила всі крапки: "Вам на радість!".

Як повідомляла Politeka, Сергій Лазарєв зганьбився прямо на сцені, кадри конфузу облетіли мережу: концерт пішов не за планом.

Також Politeka писала, що роздягнений Лазарєв заінтригував інтимними кадрами в ліжку: «Нічого собі!».