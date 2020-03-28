Регина рассказала, как проходит ее жизнь после рождения сына

Регина Тодоренко показала фигуру в коротком черном платье, удивив счастливым видом

Как известно, Тодоренко является любительницей устроить съемки в рамках самых необычных фотосессий. В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появилось новое фото, под которым звезда рассказала о своем повзрослевшем сыне Михаиле, пишет Рoliteka.net.

Регина решила отметить, что ее ребенку с Топаловым уже 1 год и 3 месяца и для нее это необычное время.

«#проМайкла #матьмайкла Нашему мальчишке уже 1год и 3 месяца. Я не знаю,что уже должны уметь дети в таком возрасте, тк это мой первый опыт материнства. И мне, как любой маме, хочется превозносить до небес каждый новый звук произнесённый устами ребёнка. 🙈», - комментирует Тодоренко свою жизнь.

При этом она отмечает, что она вчера чуть не упала в обморок от увиденного:

«Майкл не добежал до своего горшка 😌, и я расстроилась луже на белом ковре. Он заметил, что мама не улыбается, глубоко вздохнул, пошёл в свою комнату, открыл ящик с бельём, вытащил оттуда пелёнку и начал затирать пятно. У меня полезли глаза 👀 на лоб 😃от радости. Дальше-Больше....

Майкл отнёс пелёнку к стиральной машинке, положил в барабан и начал клацать своими маленькими пальчиками на панели управления стиралки. Казалось бы ничего необычного для взрослого сознательного человека не произошло, все та же рутина....но как же эта «рутина» сближает , если привлекать детей ко всему, что ты делаешь. Я выучила ещё один полезный урок: не отстранять ребёнка от , как мне кажется, сложных дел , которые ему не по силам , а наоборот - делегировать обязанности малышу, чтоб он стал свободным и независимым)», - рассказала Тодоренко под новым постом.

Ранее звезда представила несколько кадров в социальной сети Инстаграм, на которых появилась в необычном платье, полностью расшитым пайетками и подчеркнувшим ее талию. Причем в подписи звезда оставила топ самых популярных неприятных комментариев, которые ей зачем-то оставляют хейтеры:

«#кривляка «Коза, достала со своим языком», «а можно без языка», «ума - палата», «тупая», «совсем уже из-за бабла перекосило», «ты же мать», «Боже, какая страшная»,л» - сколько приятного я читаю каждый день и за это благодарю вас!», - довольно иронично подписала новые фото артистка.

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