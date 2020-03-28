Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева появилась на шоу "Лига смеха" в дерзком наряде

В этот раз на странице в социальной сети Инстаграм появились кадры со съемок Нади во время участи в юморном шоу "Лиги смеха". Звезда не только сверкнула стильной одеждой, но еще и участием в одном из номеров шоу, пишет Politeka.

Так, артистка, являющаяся одной из членов жюри, приняла непосредственное участие в одном из номеров команды. При этом самый пикантный момент юмористической сценки, попал на камеры. На новом фото звезда "избивала" одного из коллег. 

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Позировала певица в светлых джинсах и аккуратных кроссовках, а также джинсовой рубашке с разноцветными вставками. При этом лица на втором фото не видно, поскольку ее светлые волосы разметались по сторонам.

«Ты лучший тренер и твоя команда невероятная 🔥🙌», «Ееее ждём безумно ❤️», «Идеально😍🔥», «Второе фото это mortal combat😂», «Ура! Моя любимая команда❤️», «Обязательно буду смотреть 😍😍», «Конечно же ждём, о чём ещё может идти речь😍🔥», «Как же я ждууу😍😍😍😍😍», «Крутаааааа😍😍💜💜💜💜❤️❤️❤️», «Ждём😻🔥», – написали поклонники.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева с Владимиром Дантесом записали домашнее видео. Пара сидит на карантине, поэтому придумывает много совместных проектов. На днях звезды уже провели прямой эфир, во время которого подключались к своим поклонникам и к известным друзьям, пели песни и танцевали. Кроме этого, пара ответила на наиболее провокационные и интересные вопросы.

«В инста будет совместный прямой эфир с мечтой миллионов, да что там миллионов...МИЛЛИАРДОВ! Со мной!!!))) Информация прозвучала на правах рекламы. До встречи!!!», - написал Дантес под постом.

Напомним, что рядом с Дорофеевой оказался другой после распада «Время и стекло», кадры дуэта

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева в коротеньком топе соблазнила видом рядом с Позитивом

Также Politeka писала, что Дорофеева в корсете умостилась на полу ради пикантных кадров