Известная украинская певица Надя Дорофеева, бывшая солистка группы "Время и Стекло", показала новое фото в Инстаграм

На кадрах Дорофеева показала себя в белом платье и черном корсете. Частично на фото можно увидеть и ногу, которая была в черном чулке. Надя позировала полулежа на ковре, а в руках держала чашку кофе. На фоне можно увидеть другую одежду. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"В первую неделю карантина был такой поток советов от всех инфлюенсеров, что смотреть, что читать. Что я подумала, ну супер, есть отличная видео-книга библиотека на месяц вперёд . Но нет!! Столько у всех контента, лента стала такой длинной, что найти эти советы практически невозможно. Поэтому я решила обновить и оставить в посте", - написала Надя.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Чёрное зеркало тоже очень люблю", "Спасибо большое, как раз ищу что посмотреть", "Что ето такое, что ....кофе", "Надя как всегда прекрасна", "Мне одной кажется что Вове нужно быть фотографом", "Боже такая милашка с этими хвостиками, как будто бы тебя будут в первый класс вести. Очень идёт тебе".

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