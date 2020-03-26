Надя Дорофеева в прямом эфире исполнила песню «Дым» группы «Время и стекло»

Правда, мужскую партию в песне вместо Позитива исполнил муж звезды, украинский певец Владимир Дантес, пишет Politeka. Неожиданный дуэт украинцы смогли увидеть в прямом эфире Инстаграм, который сидящие на карантине Надя и Вова организовали для своих поклонников.

Одна из фанаток, которую звезды подключили к себе в прямой эфир, попросила их спеть песню «Дым». Надя дала Вове задание петь партию ее коллеги по группе Позитива. Напомним, что недавно «Время и стекло» сообщили о том, что группа распалась. Последние концерты артисты планируют давать до осени 2020 года.

Владимир Дантес, наоборот, возрождает свою карьеру. После победы в «Фабрике звезд» у Дантеса был хороший старт под крылом звездной наставницы Натальи Могилевской, но популярность артиста была непродолжительной. Долгое время Дантес был телеведущим, а также занимался другими проектами. В 2019 году певец решил вернуться на сцену с песней «Тебе уже 30».

Отметим, что поклонники очень давно ждут дуэт от пары супругов, ведь Дорофеева и Дантес являются одной из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса. Кстати, после успешного прямого эфира пара обещала проводить подобные мероприятия чаще. Тем более, что карантин в Украине продлили как минимум до 24 апреля.

Напомним, что Надя Дорофеева показала, как развлекается на полу с подругой, Дантес не удержался: "Поза что надо!".

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