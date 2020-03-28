Известная певица Светлана Лобода показала два самых ярких образа, в которых появилась во время концерта

В этот раз знаменитая артистка показала себя в дерзком образе, дополнив наряд с необычно глубоким декольте массивной белой шубой. А на следующем фото певица появилась уже во время концерта в костюме, полностью расшитом пайетками, сообщает Politeka.

Также на новых фото звезды можно заметить необычные солнцезащитные очки с темными стеклами и массивные украшения, среди которых особо выляются кольца и серьги с камнями. Яркий макияж Светланы выгодно подчеркнул светлую кожу. Примечательно, что вышла на сцену артистка без белья.

Отметим, снимками с концерта Светлана делится фактически каждый день, после того, как она с двумя дочерьми отправилась на вынужденный карантин и уже довольно давно находится с ними дома. Артистка отменила ряд выступлений, поэтому, чтобы поддерживать внимание аудитории, она активно ведет социальные сети, в том числе и Инстаграм.

Ранее знаменитая артистка показала ранее не публикованое фото из отдыха заграницей. При этом звезда частично пожаловалась, что неможет дождаться, когда же наступит долгожданное "завтра", намекая на то, что ждет скорейшего завершения карантина.

Певица осталась дома с детками после объявления о введении карантина и ограничении пересечения границ. Звезда отменила часть концертов и светских мероприятий, поэтому теперь у нее много свободного времени для себя и своих девочек - Евы и Тильды.

Певица активно ведет социальную сеть Инстаграм, теперь каждый день на ее странице появляются новые снимки. На одном из таких фото звезда появилась в черном купальнике и без макияжа. Завязанные волосы Лободы аккуратной лентой с леопардовым принтом привлекают внимание к себе.

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