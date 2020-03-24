Известная украинская певица Светлана Лобода показала новые кадры в Инстаграм

На фото Лобода позирует с пышной прической и полушубке. Образ она дополнила большими ногтями и украшениями на шее. На первом фото Светлана позирует по пояс, а на втором - сидит на корточках. На фоне ничего не видно. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На следующем кадре Лобода уже в другом наряде - леопардовом платье. Волосы у нее были распущены, а также изменился маникюр. Она сидела на стуле. Был и третий образ, где Светлана позировала в черном костюме и шляпе.

"Какая", - коротко подписала фотографии Лобода.

Фанаты успели поставить 22 тысячи лайков за 30 минут и написали комментарии, в которых выбирали лучший снимок и хвалили любимые образы.

Ранее мы сообщали, что известная певица Светлана Лобода показала идеальные формы в золотом бикини во время отдыха. В этот раз знаменитая артистка показала подборку кадров, демонстрирующих ее фигуру в одном лишь крошечном купальнике золотистого цвета.

В разделе Стори в социальной сети Инстаграм артистка показала лучше кадры из отпуска, по которому, как выразилась сама певица, очень скучает в последнее время.

На представленных кадрах довольная и отдохнувшая Светлана счастливо позировала на лазурном берегу и нежась в воде. Как можно заметить, постоянные занятия спортом, йогой и правильно питание выгодно сказались на фигуре артистки.

Сообщалось, что известная певица Светлана Лобода показала лучшие образы из своих последних клипов.

В этот раз знаменитая артистка показала себя сразу в нескольких образах, используемых во время последних трех недавно представленных клипов. Среди которых можно отметить клип "Новый Рим" и "Мира мало".

Напомним, Лобода показала, как на самом деле выглядит без фотошопа

Также Politeka писала, что Лобода в черном бикини похвасталась влажными кадрами с известной моделью

А еще Politeka сообщала, что Лобода в коротеньком топе показала, чем ее наградила природа



