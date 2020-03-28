Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала, как тренируется во время карантина
После введения карантина артистка решила остаться дома дома с детками и соблюдать вместе с с ними режим изоляции. При этом звезда посчитала, что время перебывания дома - не повод для лени, поэтому активно принялась тренироваться и рассказывать о своих успехах каждый день в социальной сети Инстаграм, информирует Рoliteka.net.
В этот раз в разделе Стори певица удивила ярким фото с тренировки, которую провела в прямом эфире вместе с коллегой. Довольно стройная звезда засняла себя во время одного из упражнений, удивив при этом не только фигурой, но и молодым лицом с сияющей кожей.
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Стоит отметить, после смены имиджа (Слава состригла длинные локоны, оставив лишь короткое каре) певица стала выглядеть заметно моложе, но на достигнутом останавливаться не собирается. Похоже, звезда не может и дня без тренировки.
Ранее поклонники уже заявляли, что "рыженькая" из "НеАнгелов" в прекрасной форме, однако в жтот раз фаны не смогли прокомментировать кадры, на которых Слава тренируется в спортивном костюме. Также фанаты звездного музколлектива и Каминской в частности отмечалы, что певица, как и ее коллега Виктория Смеюха, невероятные красавицы и обладательницы просто сногсшибающих фигур.
Ранее мы писали, что Слава Каминская поделилась домашним фото в белом халате. Волосы у певицы были распущены, а также она забыла надеть нижнее белье. Артистка призналась, что делала липосакцию, потому что некоторый жир из ее тела невозможно убрать при помощи тренировок.
«Вы спросите зачем? Чтобы было меньше жира в труднодоступных местах. Вроде, затем же её и делают. Жировые ловушки оказались немаленькими», - отметила певица.
Как известно, Слава также делала себе грудь, чего никогда не скрывала. Ее бывший муж Эдгар Каминский – пластический хирург. После развода он признался, что у Каминской была настоящая зависимость от пластики, она хотела постоянно что-то менять, а он говорил "нет".
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