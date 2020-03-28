Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала серию новых кадров во время прямого эфира на тренировке

Даша - активный пользователь социальных сетей, поэтому старается каждый день пополнять ленту Инстаграм новыми фото, даже во время карантина. Во время изоляции певица решила устроить серию домашних тренировок вместе со своим тренером, пишет Politeka.

Так, на новых кадрах Астафьева в стильном спортивном костюме показала, как занимается дома и тренируется перед камерой под чутким наблюдением своего тренера. В прямом эфире Даша показала топ своих лучших упражнений для разминки на все группы мышц.

Также певица блестнула идеальными формами во время самой тренировки с фитнес-резинкой и поговорила с мужчиной о важности правильного выполнения упражнений, а также о том, как достичь хороших результатов благодаря спортивным занятиям.

Фанаты же не смогли прокомментировать публикацию или поставить ей лайки. Все из-за того, что фото опубликовано в сторис Инстаграма, где нет такой функции.

До этого Даша приняла участие в стильной ретро-фотосессии, которая показала звезду в чувственном образе дивы. Певица примерила свой излюбленный костюм – небольшой боди, сделанный из бус. Также можно заметить, что артистка была в чулках или колготах. Дополнила наряд звезда ярким макияжем, аккуратной укладкой и стильной обувью.

Благодаря пышному декольте звезда также засветила свою грудь, едва удерживаемую над тугим корсетом.

«Выезжаю! 😅», «Бурлеск всегда будет и всегда актуален.... 🔥🔥🔥», «Ти суперская🔥🔥🔥😍», «Прям Дита Фон Тиз😍», «Красуня», «Вот реально, ваше тело-как одно из произведений исскусств🦋простите за пиетет,не знакома с вами лично..», «Дашаааа,ну нельзя быть на свете красивой такой🤤❤️», «Вам, Даша, фотографу, вашим родителям и, ладно, Боженьке БРАВО! Ну, такой шедевр сотворили, что спроси, а зачем сохранять человечество, то отвечу - Да, одна Даша стоит каждого вздоха! Обнимашкаю!😍», – отмечают пользователи.

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