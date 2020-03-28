Муж примы-балерины Екатерины Кухар, звезды "Танцев со звездами", Александр Стоянов показал в Инстаграм, чем занят с женой

На кадрах Александр в одних штанах подтягивается за перегородку, которая находится у потолка. Правда смог он сделать это только один раз. Кухар видно не было, она снимала происходящее на видео и подгоняла Стоянова. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку Екатерины.

"А вы делаете утром зарядку?", - написала Кухар под кадром.

Фанаты не смогли прокомментировать или поставить лайки публикации. Все из-за того, что она была опубликована в сторис, где такой функции нет. Зато было голосование и варианты ответов.

Ранее мы сообщали, что известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар показала домашнее видео с мужем в Инстаграм.

На кадрах Екатерина почти себя не показывает, видны только ноги. Кухар лежала на кровати, пока ее супруг Александр Стоянов стоял в конце кровати в майке и штанах. Он танцевал, а после этого снял верхнюю часть одежды и надел очки. Вышло что-то наподобие интимного танца. После этого Александр залез на кровать взял ногу балерины. На этом видео оборвалось.

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