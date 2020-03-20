Звезда шоу "Танці з зірками" балерина Екатерина Кухар и ее супруг, также артист балета, Александр Стоянов показали, как нежатся в солнечных лучах и объятиях друг друга

Из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, как известно, в Украине введен карантин. Многие знаменитости отклонились от своих привычных плотных графиков, гастролей с частности и, разумеется, личных поездок и перелетов куда-либо - почти все отдыхают дома. Так звездная пара Кухар и Стоянов решили показать, видимо, на собственном примере и с помощью песни, что унывать никому не стоит и надеятся надо только на лучшее, пишет Politeka.net.

Голубки выложили в сеть совместное видео, где поют: "...Ночь пройдет - наступит утро ясное" и о том, что "Солнце" непременно "взойдет". На кадрах со сториз Кати видно, как она нежно обнимает супруга, тот ответно улыбается и смотрит на жену, они немного покружили в спонтанном танце и пели. В подписи к кадрам Екатерина отметила, что поет пара "о хорошем". При этом звезда балета была в белом халате, без укладки и макияжа, а Александр в футболке. Вид у супругов был счастливый.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 они были вынуждены прервать свой долгожданный медовый месяц в Таиланде и срочно вернуться в Украину. Об этом Кухар сообщила в своем микроблоге в Инстаграм.

Судя по реакции знаменитости на непредвиденное событие, она явно расстроилась.

"Мне никогда ничего в жизни не давалось легко и мой #honeymoon , спустя 10 лет, тому доказательство... Не буду считать дни, которые нам пришлось оставить непережитыми в Таиланде и не буду о них жалеть, сейчас самое главное — это вернуться домой...", - писала звезда в соцсети.

После чего появилась информация, что супругам через туроператора удалось поменять билеты. В настоящее время они уже в Украине.

"Я буду очень скучать по этому райскому месту и ещё долго вспоминать, то внутреннее ощущение умиротворения и восхищения, которые вызывали на моём лице улыбку. Все сейчас перенасыщены информацией от СМИ и за последнюю неделю успели очень устать и расшатать свои нервы... Мойте руки с мылом и старайтесь не посещать людные места. Берегите себя и будьте здоровы!🙏🏻🤍", - посоветовала артистка соотечественникам.

Посты Кухар вызвали переполох среди ее фанатов.

"Никто не осознаёт красоты путешествия, пока не прийдет домой и не положит голову на свою родную подушечку)🌅"

"Вы такие невероятные😍"

"Вам бы роман писать. Так красиво излагаете🌺"

"А зачем было ехать в разгар вируса- непонятно"

"Азия - родина короновируса! А вы там лазаете! Надо скорее чистить астральное тело🥂😷"

Напомним, что Екатерина Кухар показала свои достоинства в одних перьях, Остапчук не сдержался: "Просто бомба".

А еще Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" засветила лишнее в прозрачном платье: "Зажигательная".

Также Politeka сообщала, что Екатерина Кухар оголила плечи: "Ого, какие большие".