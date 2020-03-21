Украинская балерина Екатерина Кухар, которая была судьей на проекте «Танці з зірками», показала роскошные формы на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Пора остановиться и заглянуть внутрь себя…», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Кухар позирует в распахнутом пляжном халате, оголив роскошные формы. Это спровоцировало настоящий фурор среди ее поклонников.

«роскошная», «вау, какая красота», «бомбезные формы», «клевая», - пишут они.

До этого мы писали, что звезда шоу "Танці з зірками" балерина Екатерина Кухар и ее супруг, также артист балета, Александр Стоянов показали, как нежатся в солнечных лучах и объятиях друг друга

Из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, как известно, в Украине введен карантин. Многие знаменитости отклонились от своих привычных плотных графиков, гастролей с частности и, разумеется, личных поездок и перелетов куда-либо - почти все отдыхают дома. Так звездная пара Кухар и Стоянов решили показать, видимо, на собственном примере и с помощью песни, что унывать никому не стоит и надеятся надо только на лучшее.

Голубки выложили в сеть совместное видео, где поют: "...Ночь пройдет - наступит утро ясное" и о том, что "Солнце" непременно "взойдет". На кадрах со сториз Кати видно, как она нежно обнимает супруга, тот ответно улыбается и смотрит на жену, они немного покружили в спонтанном танце и пели. В подписи к кадрам Екатерина отметила, что поет пара "о хорошем". При этом звезда балета была в белом халате, без укладки и макияжа, а Александр в футболке. Вид у супругов был счастливый.

Напомним, что Екатерина Кухар показала свои достоинства в одних перьях, Остапчук не сдержался: "Просто бомба".

А еще Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" засветила лишнее в прозрачном платье: "Зажигательная".

Также Politeka сообщала, что Екатерина Кухар оголила плечи: "Ого, какие большие".