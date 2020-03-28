Популярная украинская певица Злата Огневич попробовала себя в новом апмплуа, а результатами эксперимента поделилась с поклонниками

На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала фото, на котором позирует в светлом жакете и юбке за учительским столом, на котором стоят бутылки с жидкостями и оборудование для проведения химических опытов, передает Politeka.

В руках звезда держит две пробирки, а позади у нее доска с темой занятия. Всем своим видом девушка выражает строгость и сосредоточенность. Скорее всего, такая учительница смогла бы привить школьникам любовь к своему предмету, хотя сама Злата призналась, что химию в школе не любила.

«Урок химии 🙌🏾 «Спирты и фенолы» ❗️Актуальная тема в наших реалиях 😂 В школе, на уроках химии, я читала Толкина и Стругацких под партой .... 🤦🏻♀️🤷🏻♀️ Ностальгии по школе не имею из-за буллинга, а вот учителей своих очень любила! Они были, как старые добрые друзья, которые желают самого лучшего ♥ ️ Сейчас учителя, ученики и родители 🙌🏾 получают колоссальную нагрузку! Сил Вам и выдержки!», – подписала фото артистка.

«Красотка👑🌻🌻🌻🌞», «Чот на урок захотелось :)», «Девушка, где ваша марлевая повязка в лаборатории?», «Тебе идут все эти штучки 💕😘», «Так можно и антивирус придумать…вижу, дозы уже придуманы))», – пишут пользователи в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Злата Огневич предстала перед подписчиками в топе на тонких бретельках, который оголил ее живот и тонкую талию. Образ дополнили различные украшения.

Знаменитость поразила идеальной фигурой и своим кокетством. Злата улыбнулась, и, приоткрыв рот, высунула язык. Выглядела она невероятно.

К тому же совсем недавно певица изменила прическу, и сейчас можно заметить ее некую дерзость.

"Вот мой ответ о продлении карантину😛😛😛!))) Спасибо за возможность выспаться на год вперед, потому что потом - будет много концертов и наших с ВАМИ встреч! ♥ ️ Держитесь и будьте сильными, пожалуйста!!!", - подписала снимок красотка.

Напомним, что певица Злата Огневич призналась, что связывает ее с Ляшко: "Фантастический".

Ранее Politeka писала, что Злата Огневич закинула ноги за голову и показала, чем ее наградила природа: "Бомба!".

Также Politeka писала, что Злата Огневич устала молчать и рассказала о романе с лидером "Бумбокса": "Хочет мне предложить...".