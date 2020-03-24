Украинская певица Злата Огневич показала, как проводит время на карантине из-за коронавируса

Красотка часто делает публикации в своем Инстаграм, пишет Рoliteka.net. Совсем недавно звезда подстриглась, ее можно не узнать, однако, стоит отметить, Злате идет любая прическа.

После того, как многие звезды оказались дома на карантине, они делятся фото и видео, чем занимаются. Злата также опубликовала видео, представ в соблазнительном костюме. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Так, красотка надела топ с крупными вырезами в районе груди, а также лосины, которые подчеркнули все ее достоинства фигуры: тонкую талию, упругие ягодицы и стройные ножки. Чтобы обладать такой фигурой, звезда занимается спортом.

Злата решила провести онлайн-трансляцию своей тренировки, а позже опубликовала часть записи.

На кадрах Злата отжимается, поднимает ноги, при этом все подробно объясняя.

"🔥 Обещаю, что буду выходить постоянно в эфир и в режиме реального времени в сториз тренироваться вместе с Вами! Главное- Мотивация 🤩 А я-рядом и всегда подскажу!", - отметила в посте красотка.

За 15 минут пост собрал более 1000 просмотров и немного комментариев.

"Круто Бомба!!!", "Молодец", "Спортсменка, красоточка, ты ж наше Солнышко)💎💎💎💎", " Самая большая конкуренция теперь будет у фитнес-блогеров 😄", - написали пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Злата Огневич призналась Кате Осадчей, что ее внешним метаморфозам предшествовали перемены в личной жизни.

«У меня были непростые отношения, и, глядя на те фото и себя прежнюю, я и захотела сменить имидж», - ответила певица, которая решилась перекрасить волосы и остричь их.

Напомним, в прошлом месяце Злата Огневич отдыхала в теплых краях, откуда публиковала яркие фото.

Так, на одном из них артистка позировала, сидя на велосипеде, поставив одну ножку на педаль, а другую на землю.

Звезда откинула голову с пышными волосами назад и широко улыбнулась. Выглядит девушка просто идеально.

Позади Огневич видны места для отдыха, домик, пальмы и другие растения.

Напомним, что Злата Огневич сбросила всю одежду и поразила нескромными танцами под дождем: «Колбасит не по-детски».

А еще Politeka писала, что роскошная Злата Огневич показала упругие формы в купальнике: "Сочняк".

Также Politeka сообщала, что Злата Огневич отбросила стыд и посветила упругими достоинствами: "Вау, вот это...".