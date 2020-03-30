Некоторые пользователи сети стали обсуждать старое фото королевы Елизаветы II и ее правнучки Шарлотты

Есть люди, которым кажется очевидным сходство маленькой королевы с дочерью принца Уильяма и герцогини Кейт Миддлтон, пишет Рoliteka.net.

В одной из русскоязычных групп решили поинтересоваться, как считают подписчики: действительно ли, Шарлотта похожа на свою прабабушку.

"ФОТО ДНЯ😍 В Сети сравнивают принцессу Шарлотту с Елизаветой II! Как считаешь, похожи?", - написали авторы поста.

За три часа пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

"Надеюсь, все-таки ей больше повезет, Елизавета так то не особо красавицей была в молодости, вот бабушкой ей идет быть", "Очень похожи", "Неееет", "Копия", "Да", "Да, Шарлотта на прабабушку, старший на Уильяма и младший на Кейт", "Одно лицо", "А мне кажется очень похожи !", "Ничего общего", "В любом случае кровь то одна, в чем то и похожи", "Похожи, как я и Соседка, как сфинкс и британец и...", "Она похожа на принцессу Анну в детстве", "Нет", "Похожи, очень. Это было видно даже на первых опубликованных после рождения Шарлотты фото", "Не похожи!", "Похожи", "Нет.", "Да", "Одно лицо!", "очень", "Брат больше похож", "На этой фото нет , а вот Английская пресса делали сравнения у них нашлось больше сравнения и доказательств что Малая вылитая Елизавета II . Разве имеет значения ? Лишь бы здоровая была!", "Такие милые и уверенные, читателя во взгляде!!", "Очень похожи!", "Нет! Она похожа сильно на отца, Принца Уильяма. Его фотография в детстве это копия Шарлотты. А он похож на принцессу Диану", "Да, вылитая бабуля прям😂", - написали пользователи сети.

Как видим мнения в комментариях разошлись: одни уверены, что внучка похожа на королеву, а другие - наоборот отрицают данный факт.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.