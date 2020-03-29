Знаменитая украинская певица Анна Седокова сверкнула счастливым видом в бархатном костюме

Не так давно Анна заявила, что у нее появились проблемы в домашней жизни с молодым возлюбленным после длительного карантина. Звезда отметила, что в домашней одежде она не привлекательная и следует задуматься, как привлечь внимание правильно в домашнем быту. Специально для этого Седокова решила создать модную одежду для женщин, пишет Рoliteka.net.

В разделе Стори певица похвасталась пикатным видом в бархатном домашнем костюме, который едва ли скрыл ее пышные формы, при этом сама она с ярким макияжем на лице покрутилась перед зеркалом, всячески хвастаясь и одеждой, и похудевшей фигурой.

Не так давно Анна рассказала, что ей удалось похудеть в короткие сроки на более чем 4 кг благодаря специальной диете.

Так, Анна заявила, что у нее появились проблемы с самочувствием, причем напрямую связанные с питанием и - как следствие - набором лишнего веса. Выяснилось, что звезде нельзя употреблять молочные продукты и яйца. Она ограничила питание и, похоже, это позитивно сказалось на ее внешнем виде.

Также в разделе Стори появились кадры с артисткой, ухаживающей за собой и наносящей макияж. Отметим, в вопросах красоты и внешнего вида уход лицом и телом очень важен, к тому же, он имеет свои особенности в зависимости от сезона.

Сделала яркий макияж артистка, как позже выяснилось, специально для съемок нового клипа. Похоже, предстоящая работа будет отличаться от предыдущих, поскольку звезда позировала не в привычном дерзком и откровенном наряде.

А в серебристом наряде с глубоким декольте и смелыми вырезами по бокам. Также звезда не стала скрывать свою новую прическу с челкой, выставив ту напоказ и акцентировав на этом внимание.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом