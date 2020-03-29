Известный участник шоу "Холостяк" Никита Добрынин показ снимок, который может завоевать сердце любой женщины и заставить их безудержно краснеть

Как сообщает Politeka.net, Никита Добрынин главный герой "Холостяка 9" и его избранница Дария Квиткова - то редкое исключение, когда после окончания проекта пара остается вместе.

За развитием их отношений следила вся страна с первого дня. Они встречаются уже больше года, давно живут вместе и скоро станут законными мужем и женой - во время отпуска на Бали шоумен сделал любимой предложение. Парочка активно ведет свои страницы в сети Instagram, демонстрируя пользователям сети свои личные, а порой слишком откровенные кадры.

На этот раз удивить решил Никита Добрынин. На фото он запечатлен в душе без рубашки и в одних черных шортах, демонстрируя загорелый накачанный торс. Он наслаждается струями воды, которые падают на его тело, при этом тот не смотрит в камеру.

В подписи к снимку Добрынин неожиданно заговорил о комплексах и недостатках.

"Социологи провели опрос и составили рейтинг вещей, которые большинство парней считают недостатками, однако многие девушки от них без ума. В рейтинг притягательных недостатков вошли самые распространённые вещи: плохое зрение и очки, седина, агрессия, запах пота, шрамы, ноги колесом, кривой нос, плохая память, редкая борода, громкий смех", - написал он, спросив, какие недостатки раздражают его подписчиц.

Поклонники пришли в восторг от мускулистого торса Добрынина, ни одна женщина не смогла устоять перед таким мужчиной. Женщины на пределе, выхваляли его шикарную фигуру.

"Ваууууу😍", "Как говорят: "Мужчина, как хорошее вино, с годами только лучше становится..."", "Крутое фото👏", "У этого человека нет недостатков и у его невесты тоже❤️".

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