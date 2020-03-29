Популярный фитнес-тенер, под наблюдением которого держат себя в форме многие украинские звезды, показал совместную тренировку с Настей Каменских

Видео Андрей Хомицкий разместил на своем Youtube-канале, передает Рoliteka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Андрей Хомицкий – известный украинский тренер, который работает с поп-дивами отечественного шоу-бизнеса и регулярно выкрадывает упражнения в интернете, в этот раз устроил спортивный батл с Настей Каменских.

«Мы не просто потренируемся, наш батл будет состоять не только из упражнений, но и вопросов. Мы разделимся на две команды: в одной капитаном будет Настя, в другой - я. И каждый сам для себя определит, в какой он будет команде», - говорит Хомицкий на видео.

Интересно, как бы прокомментировал это видео супруг Насти Каменских Потап.

Напомним, что 21 марта Хомицкий проводил всеукраинскую тренировку, а теперь регулярно выкладывает упражнения и тренировки на любой вкус. Учитывая, что карантин продлили до 24 апреля, поддерживать себя в форме никому не помешает. Тренер уверен, что поддерживать себя в хорошей физической форме можно и не посещая спортзал.

Кстати, недавно Хомицкий публиковал тренировку со Славой Каминской из «НеАнгелов», в которой звезда раскрыла свои секреты похудения. Во время занятия Слава под руководством тренера показала топ лучших упражнений.

Напомним, что Настя Каменских, Надя Дорофеева и другие звезды поддерживают форму на карантине: яркие фото с тренировок.

Как сообщала Politeka, Каминская в полупрозрачном костюме похвасталась результатом пластики: "Хочется еще".

Также Politeka писала, что Каменских показала, как развлекается по утрам вместе с тренером: "Потап всегда сзади".