17-летней Маше, дочке звезды "Квартал 95" Елены Кравец, и ее подружке карантин не помеха, чтобы хорошенько повеселиться
Как передает Politeka.net, Маша вместе с подругой приняла участие в новом флешмобе в соцсети под названием "#танцуемчеллендж", призванном развлечь праздную публику, коротающую время в заточении на карантине. Видео поделилась Машина подруга в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Дочка Кравец предстала в черной футболке, широких штанах и клетчатой рубашке - Маша отожгла с подружкой по полной. Сначала девушка стоит немного позади напарницы, но затем вышла вперед. Девчонки вызывающе двигали бедрами, выпячивая то грудь, то "пятую точку", а также активно жестикулировали руками - "во дают!".
"Ой девачки, ну это отвал всего 🤤🤤🤤 #танцуемчеллендж @ma_kravets @dixnalazygirl @layaboutguy", - так подписано видео.
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Ранее мы сообщали, повзрослевшую Машу часто сравнивают с мамой - девушка, действительно, очень похожа на последнюю. Недавно она поделилась в Инстаграм снимками, на которых предстала в клетчатой куртке оверсайз, белой футболке и джинсах. Маша обескуражила взрослым образом.
"Vogue по моему не разрешает фото до выхода журнала постить!!!!"; "какая ты красивая, неотразимая, волшебная😍"; "точная мамочка", - писали в комментариях.
Неудивительно, что Маша решила встретиться с подружкой, даже на карантине. Судя по Инстаграм девочки, она любит проводить время с ровесниками. Ранее она публиковала кадры с подписью: "Люблю пленку и друзей своих люблю".
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