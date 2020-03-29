17-летней Маше, дочке звезды "Квартал 95" Елены Кравец, и ее подружке карантин не помеха, чтобы хорошенько повеселиться

Как передает Politeka.net, Маша вместе с подругой приняла участие в новом флешмобе в соцсети под названием "#танцуемчеллендж", призванном развлечь праздную публику, коротающую время в заточении на карантине. Видео поделилась Машина подруга в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Дочка Кравец предстала в черной футболке, широких штанах и клетчатой рубашке - Маша отожгла с подружкой по полной. Сначала девушка стоит немного позади напарницы, но затем вышла вперед. Девчонки вызывающе двигали бедрами, выпячивая то грудь, то "пятую точку", а также активно жестикулировали руками - "во дают!".

"Ой девачки, ну это отвал всего 🤤🤤🤤 #танцуемчеллендж @ma_kravets @dixnalazygirl @layaboutguy", - так подписано видео.

Ранее мы сообщали, повзрослевшую Машу часто сравнивают с мамой - девушка, действительно, очень похожа на последнюю. Недавно она поделилась в Инстаграм снимками, на которых предстала в клетчатой куртке оверсайз, белой футболке и джинсах. Маша обескуражила взрослым образом.

"Vogue по моему не разрешает фото до выхода журнала постить!!!!"; "какая ты красивая, неотразимая, волшебная😍"; "точная мамочка", - писали в комментариях.

Неудивительно, что Маша решила встретиться с подружкой, даже на карантине. Судя по Инстаграм девочки, она любит проводить время с ровесниками. Ранее она публиковала кадры с подписью: "Люблю пленку и друзей своих люблю".

"Какие же вы классные 💥"; "Копия своей мамы🔥"; "Моя любимая красавица❤️", - откликались комментирующие.