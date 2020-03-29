Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала яркий кадр со съемок последнего эфира песенного шоу "Голос"

Не так давно прошел очередной эфир шоу, во время которого Анастасия сверкнула стильным оливковым обтягивающим комбинезоном с очень глубоким декольте. Рядом с яркой певицей позировал и ее супруг - член жюри знаменитого проекта, пишет Рoliteka.net.

Настя позировала в стильном комбинезоне оливкового цвета с очень глубоким декольте, которое украсили массивные украшения серебряного оттенка и состоящее из множества бус и необычных деталей. При этом на ее лице – яркий макияж, оттеняющий ее блестящую кожу, а волосы уложены в аккуратный пучок.

А вот Потап предпочел не менять свой спортивный стиль и появился на съемках в светло-серых рваных джинсах и джинсовой куртке со светлыми вставками. При этом настя смотрела на артиста с улыбкой, тогда как он совсем не в глаза смотрел своей избраннице, а на кнопку, которую тронула улыбчивая супруга.

«Каждый эфир @goloskrainy_official совершенно уникальный. Каждый раз участники демонстрируют такие возможности своего голоса, от которых по телу мурашки 🤗 И сегодняшний эфир будет заводным, нежным и веселым одновременно 🚀😍 Но что я рассказываю - лучше вы увидите все сами 😉», – написала Каменских под новым постом.

Также мы сообщали, чтобы привлечь как можно больше поклонников к спорту, особенно во время изоляции дома, звезда каждый день проводит занятие спортом в девять утра, а также паралелльно ведет прямой эфир в социальной сети Инстаграм.

Один из кадров звезды, сделанный перед тренировкой, появился и на фан-странице Насти. На представленном фото Каменских появилась с легким макияжем и собранными волосами в небрежный пучок. Так, певица счастливо позировала перед объективом в черно-белом костюме, состоящем из тонкого топа и лосин с высокой талией.

Для большей пикантности Настя расстегнула топ на замочке прямо на груди:

«После каждой тренировки с вами я хожу целый день заряженная энергией 😌 Я всегда жду тренировку с нетерпением! И это очень важно - получать удовольствие от того, что делаешь. Поэтому не заставляйте себя заниматься, а вдохновляйтесь своими будущими результатами 🔝», – написала Настя днем ранее.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.

Также Politeka писала, что томная Каменских в прозрачных кружевах показала, чем соблазнила Потапа