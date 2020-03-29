Комик, юморист и актер студии "Квартал 95" показал милое фото, которое вызвало умиление у пользователей сети

Как сообщает Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский комик, актер и телеведущий, который получил наибольшую популярность благодаря шоу "Лига смеха", а также ситкому "Країна У".

Его популярность возросла в разы, после того, как он принял участие в танцевальном шоу "Танцы со звездами".

Поэтому неудивительно, что за его жизнью следит множество поклонников. Свою страницу в Instagram он ведет достаточно активно. Там он показывает фото с мероприятий, путешествий, а также семью - жену Викторию и дочь Лизу.

На новом снимке он показал свою дочь, с которой вышел на прогулку. Звездный отец держит свою малышку на руках и с грустью смотрит на камеру. Лиза тоже расстроена, создается впечатление, что она вот-вот заплачет. Оба одеты в повседневную и удобную одежду.

"Только батя поймет, пожалеет и пригреет... )))", - подписал снимок Ткач.

Пользователи сети пришли в полный восторг, увидев снимки. Они не только отмечали, как похожа девочка на своего отца, но и засыпали ее комплиментами. Кроме того, они были озадачены тем, почему Лиза такая грустная.

"Красивая семья) 😍👌😊", "Такие бусинки😍", "Не ну посмотри, какая злюка. Я же только погладить хотела", "Почему малая такая серьезная? Походу вся в Юрика 😅", "Милые", "Как милооооооо😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️", "Бомба .🌨️💥", "Батя классный", "Копия папашка".

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