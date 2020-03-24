Юна дочка зірки «Кварталу 95» Євгена Кошового підкорила мережу новим невинним образом

12-річна Варвара Кошова з дитинства зіткнулася з підвищеною увагою з боку незнайомців зі всієї країни через свого зоряного батька. Втім, дівчина намагається не звертати на це уваги і продовжує жити своїм життям. Як повідомляє Politeka, Варя Кошова періодично ділиться своїми фотографіями Instagram.

На цей раз дівчина опублікувала два селфі, на яких крупним планом видно її обличчя. Судячи з усього, знімки зроблені біля вікна, так як на них сонячні промені потрапляють прямо на обличчя дівчини.

Варвара на знімках виглядає дуже ніжно і природно. На її щоках помітний легкий рум'янець, а губи дівчина вирішила виділити легким блиском з ледь помітним відтінком. Увагу на фото одразу привертають яскраво-блакитні очі Кошової.

Шанувальники дівчата тут же взялися коментувати знімки.

«Красуня», «Омерикан гьорл», «Та ти шо, красотулечка», «Та ти шо, яка файна мала», - пишуть люди.

До цього ми писали про те, що Варя вийшла на вулицю під час карантину і вразила своїм модним цибулею.

Варвара в цей раз сфотографувалася на автомобільній парковці. Варя Кошова позувала в довгому темному пальто в білий горошок, з сумочкою в руці, а її образ доповнювали великі сережки-кільця. Дівчинка нібито поправляла волосся на фото, з-за чого образ в об'єктиві камери вийшов загадковим і яскравим одночасно.

Також в сториз Кошова розповіла, що сидить вдома через карантин і практично нікуди не виходить. А вчителі задали багато домашнього завдання, тому вона вирішила ввечері його зробити у прямому ефірі разом з друзями з класу.

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