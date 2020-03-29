Українська співачка Наталія Могилевська показала позитивний кадр в компанії відомих коміків Євгена Кошового та Юрія Ткача
Як повідомляє Politeka.net Наталя Могилевська з задоволенням опановує нове амплуа – тренера в "Лізі сміху". Вперше свої сили на сцені вона спробувала рік тому, і тепер це стало невід'ємною частиною її творчого життя. Зірці легко даються різні перевтілення.
Тому не дивно, що вона стала новим гостем "Вечірнього кварталу", про що повідомила на особистій сторінці в Instagram. З такої нагоди, артистка вбралася у досить відверте вбрання з глибоким декольте і високим розрізом на стегні.
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Для ефектних фото в Instagram вона обрала червону сукню в підлогу з паєтками і високими розрізами. Наряд дозволив їй показати струнку фігуру і похвалитися глибоким декольте. Образ Наталія довершила довгими сережками – трендом сезону серед аксесуарів. Макіяж вона обрала – природний, з акцентом на виразні очі.
Вона позувала в компанії гумористів Євгена Кошового та Юрія Ткача, обійнявши їх. На них красувалися вельми забавні, але в той же самий час дивні наряди - різнокольорові топіки з рюшами, вони не приховували, а підкреслювали їх округлі животики, які ті выпятили на очах у Могилевської..
Співачка здивувала шанувальників, цим знімком. Коментатори розгубилися і рзасмутились через зовнішній вигляд юмористів, розкритикувавши їх. А співачку вони обдарували всілякими компліментами.
"О Боже, а що з Женею ?) Він день за днем стає все ширше🙈", "Жесть. Хлопці,вам з цього не сміятися треба,а серйозно задуматися... це негарно і огидно😬😬😬", "Дивитися не дуже приємно,коли така красива жінка поруч з оголеними животами", "Наташа,ну красуня😍", "Огидно і бридко дивитися на фотку", "Золота рибка між двох акваріумів!!!👍🔥👏🙌👑💖".
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