Известная певица Светлана Лобода показала, как веселилась с младшей дочерью Тильдой на отдыхе

В этот раз знаменитая артистка показала себя в ярком виде во время отдыха на курорте вместе с младшей дочерью Тильдой. При этом девочку Светлана наконец-то показала без смайликов на лице, сообщает Politeka.

Счастливая Лобода в длинном платье держала на руках Тильду и позировала на фоне яркого вида курорта:

«Поездки 2019, они были такими насыщенными , такими красочными.... и ведь это было совсем недавно.... пальмы, океан, солнце и свобода ..... сидим дома с девочками , обедаем , и верим, что все ещё будет ❤️», - написала Лобода.

Вот что ответили поклонники:

«Скоро всё закончится) И будут новые поездки, ещё лучшие эмоции🔥», «Bon appetit ❤️», «Конечно и очень скоро! Если ещё все соблюдать правила карантина будут!🔥», «Конечно будет. Надо верить,а иначе как жить», «Красотка такая 😍😍😍😍☺️», «Всё ещё впереди😻», «Какая Тиля маленькая и миьенькая🔥❤️😍», «Конечно, все ещё будет ❤️😍».

Также звезда решила показать, как проводит все домашнее время дома, как пытается разнообразить свои будни и как веселятся вместе с ней ее дети - Тильда и Ева. В разделе Стори на фото она показала, как устроила милую прогулку с детками. А на своей основной странице Светлана показала, как веселится в ванной сама, напевая собственные песни.

«Дома можно все !!!😂🤘😘 петь, танцевать ,креативить , писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение. Принимайте участие в челлендже от канала @muztv #МойиПой вместе с нами, будьте здоровы и берегите своих близких!», – написала Светлана под новым постом.

Поклонники не остались равнодушны:

«Браво, берём пример❤️👏🤩», «Красавица ,супер 👍😘», "Я прям афигела аааааааа Потрясающе ❤️😻💣💔🙏🔥", "Ну и чертовка, Света", "Норм тусовка у вас 🤪👌🏼❤️❤️❤️", «Когда все на карантине, а клипы снимать нужно», «Как там Линдеманн?», «Жду, когда покажете свою домашнюю студию 😂», «Ооаоаооа как же круто💕 🙏».

Напомним, мохнатая Лобода ошарашила переменами во внешности, кадры облетели сеть

А еще Politeka писала, что Лобода прогулялась на пляже в крошечном бикини

Также Politeka сообщала, что Лобода показала, как на самом деле выглядит без фотошопа

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