Максим Галкин ошарашил внешним видом в сети

Российский шоумен и телеведущий записал несколько сториз в инстаграм, на которых показал свой запущенный вид, отросшие кучерявые волосы и второй подбородок. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

При чем, Галкин сам признается, что запустил себя и рассказывает о том, чем занимается на карантине.

«Ребят, сидя дома на карантине, знаете, до чего дошел уже? Что я пересматриваю передачи, в которых сам снимался! Это уже последняя стадия» – смеется шоумен.

Также он отметил, что под одной из программ, в которых он снимался, началось обсуждение того, настоящая ли водка была в его шоу.

«Конечно, это настоящая водочка! Если я говорю, что я пью водочку, то это – водочка! Я никогда не говорю неправду», – поделился Галкин.

Отметим, что на последнем фото, которое опубликовал на своей странице в инстаграм Максим Галкин, он позировал вместе с покойным Михаилом Задорновым. Тогда Галкин и прошелся по своему внешнему виду.

«А я смотрю на себя на этой фотке и понимаю, надо худеть. А это сложно, потому что впервые, пожалуй, за всю свою жизнь я так круглосуточно близок к домашнему холодильнику», – пошутил шоумен.

Его жена, примадонна Алла Пугачева, вероятно, вне себя от такого перевоплощения молодого супруга.

Напомним, что Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин умилил сеть новым видео с их сыном Гарри. Кадрами шоу-мен поделился на своей странице в Instagram.

На видео Гарри, сидя за столом, рассказывает о форуме любви, которая, к слову оказалась довольно непростой. Также мальчик очень заразительно смеется.

Милые семейные кадры с сыном Пугачевой не оставили равнодушными пользователей сети.

Напомним, Пугачева и Галкин показали подросших детей, но на видео заметили опасную деталь.

Как сообщала Politeka, известный продюсер набросился на Пугачеву, Галкин не выдержал.

Также Politeka писала, что муж Пугачевой Максим Галкин похвастался архивным видео с детьми: "Лизу вообще не узнать".