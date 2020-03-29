Знаменита украинская певица Вера Брежнева  показала домашние кадры, во время отдыха на карантине

В этот раз певица показала на своей странице в социальной сети Инстаграм, небольшое видеообращение. Как оказалось, звезда обратилась за помощью психолога, чтобы рассказать, как теперь нужно жить с возлюбленным во время карантина и не рассориться, как это у многих бывает, пишет Рoliteka.net.

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Как мирно существовать в условиях карантина, предлагаю узнать завтра в прямом эфире, который я сделаю с семейным психологом @ludmila.petranovskaya в 12:00(по мск) Я уверена, что для каждой семьи эта информация будет полезной)

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По словам Веры, она намерена помочь поклонникам вместе с психологом и даже проведет специальный эфир. В домашнем ролике Вера появилась в естественном виде без макияжа и в белой майке. На фоне также видно, как выглядит комната звезды. Однако, главная изюминка видео - это пение Веры во время которого она показала своего супруга. 

«Как мирно существовать в условиях карантина, предлагаю узнать завтра в прямом эфире, который я сделаю с семейным психологом @ludmila.petranovskaya в 12:00(по мск) Я уверена, что для каждой семьи эта информация будет полезной)», – написала звезда.

Поклонники тут же ответили:

«Харизматяшка наша❤️❤️❤️👍👍👍😂💋💋💋», «Как мило 🌸🌸🌸», «Новый Хит 🔥», «Здоровья вам ✌️», «О, круто 🔥) надо прийти 😁», «Веруня,вы красотка🔥😍🔥😍🔥😍».

Ранее Вера Брежнева  удивила трогательными кадрами с мужем, представив те в социальной сети Инстаграм. Причем выступала артистка даже в Международный женский день, поздравив своих поклонниц. А чтобы избавить себя от ненужных комментариев в адрес семьи, не забыла звезда в разделе Стори опубликовать трогательные семейные кадры. 

Так, в специальном разделе Инстаграм певица показала трогательное обращение к мужу и целый фотоколлаж с снимками, на которых она вместе с Меладзе счастливо обнимаются и нежно смотрят друг на друга. 

Напомним, что Брежнева посветила фигурой без белья перед знаменитыми красавцами

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