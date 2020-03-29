Звездные супруги не унывают на карантине

Регина Тодоренко без макияжа прогулялась со своим мужем Владом Топаловым по улицам города

Как известно, эпидемия коварного коронавируса заставила отменить концерты звезд шоу-бизнеса всех без исключения.

Но несмотря на все убытки исполнители не опускают руки и разрабатывают возможность проведения онлайн концертов, на которые реально будут продаваться билеты и все желающие смогут, не выходя из дома, посетить концерт любимого артиста.

Так, к примеру российский музыкант Влад Топалов, супруг украинской телеведущей Регины Тодоренко анонсировал такое мероприятие. Информация об этом появилась на странице его звездной супруги в Инстаграм, передает Politeka.net.

На новом фото Топалов с Региной выглядят счастливыми, они делают селфи прямо на улице, при этом Тодоренко не побоялась показать своей лицо без косметики.

Поклонник принялись комментировать снимок и вот, что они пишут:

«Глаза краснющие)))))🌿🌿🌿вместе курите?))», «Какие же вы милые,столько любви в ваших глазах❤️🤗🤗🤗🤗, «Классная идея», «Будем ждать», «Красивая пара», «Будем слушать».

Ранее мы писали, муж Регины Тодоренко признался, что хочет быть многодетным отцом, он мечтает о трех или даже четырех детях от телеведущей.

Регина Тодоренко с артистом уже обсуждали второй декрет.

"Мне кажется, чем больше детей, тем жизнь богаче, тем мы богаче", – в свою очередь заявила телеведущая.

Музыкант добавил, что в ближайшее время они с Региной Тодоренко купят квартиру побольше.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

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