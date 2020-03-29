Известная певица Тина Кароль поразила кадрами со съемок нового эфира шоу "Голос"
Артистка не только приятно удивила поклонником стильным солнечным нарядом во время последнего эфира песенного шоу, но еще и засветилась во время беседы с Баланом, сообщает Politeka.
Самолет Минздрава с врачами рухнул и взорвался в аэропорту: кадры и детали огненной катастрофы
Вокзал в Киеве оцепили, 700 украинцев оказались "в заложниках": первые подробности и кадры
Пышногрудая Анфиса Чехова засветила свое богатство в кружевном халатике: "Свет мой"
Боец UFC нокаутировал незнакомца на улице, видео: упал и не смог встать
Во время съемок шоу Тина решила показать в разделе Стори целую серию кадров с подготовки к новому эфиру. Артистка предстала перед поклонниками в ярком желтом платье с вырезом, довольно выгодно подчеркнувшем ее фигуру.
Не обошлось и без курьезов, связанных с Даном Баланом, с которым звезде приписывают роман. Звезда засветилась во время беседы с Даном, сидящим за судейским креслом, тогда как Тина стояла перед ним и что-то говорила с милой улыбкой на лице.
До этого же на странице «Фан-Тины» появился пикантный ролик, во время которого Дан понес Тину одной рукой к судейскому креслу.
Явно смущенная певица могла только вскрикнуть, однако сопротивляться не стала и позволила себя «унести». Поклонники были приятно обрадованы такому моменту:
«Все своё ношу с собой» ❤, «Я уже в нетерпении ❤️», «Це коли було?», «смотрю уже 30 раз это видео 😂 залипательно. Ааааа😂😂😂😍🔥», «А Тина даже и не сопротивляется🔥🔥🔥», «Понес как пушинку🥰❤️😍», «Все красиво забери ее и вези в Молдавию или в ЛОНДОН К СЕБЕ ДОМОЙ!!!».
Отметим, во время шоу произошел достаточно пикантный момент между членами жюри. Участники команды Балана вместе со своим тренером подготовили сюрприз для Тины. Ребята исполнили хит певицы "Не дощ" в необычной аранжировке.
"Эта песня - подарок от Дана для Тины, и мы споем ее так, что она просто растает и поймет, как Дан ее любит", - прокомментировали выступление товарищи эфиром ранее.
Напомним, что Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте
Также Politeka писала, что Тина Кароль взбудоражила своей красотой в воздушном платье