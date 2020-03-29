Тина показала, как проводит время с Даном за кадрами съемок "Голоса"

Известная певица Тина Кароль поразила кадрами со съемок нового эфира шоу "Голос"

Артистка не только приятно удивила поклонником стильным солнечным нарядом во время последнего эфира песенного шоу, но еще и засветилась во время беседы с Баланом, сообщает Politeka.

Во время съемок шоу Тина решила показать в разделе Стори целую серию кадров с подготовки к новому эфиру. Артистка предстала перед поклонниками в ярком желтом платье с вырезом, довольно выгодно подчеркнувшем ее фигуру.

Не обошлось и без курьезов, связанных с Даном Баланом, с которым звезде приписывают роман. Звезда засветилась во время беседы с Даном, сидящим за судейским креслом, тогда как Тина стояла перед ним и что-то говорила с милой улыбкой на лице.

До этого же на странице «Фан-Тины» появился пикантный ролик, во время которого Дан понес Тину одной рукой к судейскому креслу.

Явно смущенная певица могла только вскрикнуть, однако сопротивляться не стала и позволила себя «унести». Поклонники были приятно обрадованы такому моменту:

«Все своё ношу с собой» ❤, «Я уже в нетерпении ❤️», «Це коли було?», «смотрю уже 30 раз это видео 😂 залипательно. Ааааа😂😂😂😍🔥», «А Тина даже и не сопротивляется🔥🔥🔥», «Понес как пушинку🥰❤️😍», «Все красиво забери ее и вези в Молдавию или в ЛОНДОН К СЕБЕ ДОМОЙ!!!».

Отметим, во время шоу произошел достаточно пикантный момент между членами жюри. Участники команды Балана вместе со своим тренером подготовили сюрприз для Тины. Ребята исполнили хит певицы "Не дощ" в необычной аранжировке.

"Эта песня - подарок от Дана для Тины, и мы споем ее так, что она просто растает и поймет, как Дан ее любит", - прокомментировали выступление товарищи эфиром ранее.

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