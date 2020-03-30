В сеть попали фотографии звезд с ярким цветом волос

Далеко не все девушки решаются на смелые бьюти-эксперименты. В этой подборке звезды, которые не побоялись покрасить волосы в яркие и необычные цвета.

Так, Вера Брежнева только однажды носила розовый цвет волос и больше к нему не возвращалась. Видимо, не пришелся по вкусу стиль подростка, которым делал ее обновленный имидж сорванца с отросшими корнями.

Звезда шоу «Орел и решка» Настя Ивлеева прославилась и стала любимицей миллионов поклонников в образе платиновой блондинки. В последнее время популярная блогер и ведущая предпочитает красить волосы в розовый и сиреневый цвета, чтобы продолжать удивлять фолловеров в сети.

Также известная певица Анна Седокова однажды была не брюнеткой и даже не блондинкой. Она выбрала эпатажный яркий малиновый цвет для своих волос, чем и сразила публику наповал.

Супермодель Джиджи Хадид, сестра более знаменитой Беллы Хадид, тоже любит «девчачьи» цвета, и поэтому решила перекраситься в розовый. Однако, она не учла, что тоник быстро смывается с волос, и ее пряди стали ржавого выцвелого оттенка.

Зарубежные звезды неустанно эпатируют публику. Так, Леди Гага и Бритни Спирс запомнились поклонникам с розовым и голубым цветом волос соответственно.

Звезда сериала «Игра Престолов» Мейси Уильямс после окончания съемок сменила каштановый цвет на бледно-синий и ни разу об этом не пожалела.

А вот звезда вампирской саги "Сумерки" Кристен Стюарт поразила более кардинальной сменой внешности. Она не только постриглась "под мальчика", но и сделала необычную растяжку цвета до корней: от красного до блонда, и заканчивая черными корнями.

А вот инста-дива и супермодель Кайли Дженнер сменить цвет волос, как пальцами щелкнуть - ее стилисты воплощают любую ее фантазию в миг. Так, красотка стала ядовито-зеленого цвета, после чего вернулась к более натуральным оттенкам.

Напомним, Брежнева в спортивном костюме показала идеальные ноги после тренировок.

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