Звезда трэвел-шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева покрасовалась перед поклонниками в новом невероятном виде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Дом», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Ивлеева позирует лежа, показав на камеру роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее фанатов.

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«Огонь», «ну это миллион лайков», «Когда никуда не можешь пойти, но наряжаешься ради фоток», «видон – топчик», «Оууу детка полегче 😂😂😂🔥😍», «шикарная вообще», - пишут они.

До этого мы писали, что звезда трэвел-шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева покрасовалась на новых фото в невероятном виде

Артиска показала, как "состарилась".

Так на новых, оформленных с помощью популярного в соцсетях приложения, артистка красуется в образе милой старушки: в пальто, блузе с бантом, с короткой стрижкой и седыми волосами. 

Кроме того Настя дополнили свой образ тростью, с помощью которой перемещаются старички, а также роговой старомодной оправой. Бабуля-Ивлеева гоняла голубей в парке, мирно сидела на лавочке и грозила своей палкой на камеру.

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А еще Politeka писала, что скандальная звезда "Орла и Решки" без стыда разделась ради пикантных фото

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