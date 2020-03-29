Звезда трэвел-шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева покрасовалась перед поклонниками в новом невероятном виде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Дом», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на снимке Ивлеева позирует лежа, показав на камеру роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее фанатов.
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«Огонь», «ну это миллион лайков», «Когда никуда не можешь пойти, но наряжаешься ради фоток», «видон – топчик», «Оууу детка полегче 😂😂😂🔥😍», «шикарная вообще», - пишут они.
До этого мы писали, что звезда трэвел-шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева покрасовалась на новых фото в невероятном виде
Артиска показала, как "состарилась".
Так на новых, оформленных с помощью популярного в соцсетях приложения, артистка красуется в образе милой старушки: в пальто, блузе с бантом, с короткой стрижкой и седыми волосами.
Кроме того Настя дополнили свой образ тростью, с помощью которой перемещаются старички, а также роговой старомодной оправой. Бабуля-Ивлеева гоняла голубей в парке, мирно сидела на лавочке и грозила своей палкой на камеру.
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