Звезда трэвел-шоу "Орел и решка" Настя Ивлеева покрасовалась перед поклонниками в новом невероятном виде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Дом», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Ивлеева позирует лежа, показав на камеру роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее фанатов.

«Огонь», «ну это миллион лайков», «Когда никуда не можешь пойти, но наряжаешься ради фоток», «видон – топчик», «Оууу детка полегче 😂😂😂🔥😍», «шикарная вообще», - пишут они.

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Артиска показала, как "состарилась".

Так на новых, оформленных с помощью популярного в соцсетях приложения, артистка красуется в образе милой старушки: в пальто, блузе с бантом, с короткой стрижкой и седыми волосами.

Кроме того Настя дополнили свой образ тростью, с помощью которой перемещаются старички, а также роговой старомодной оправой. Бабуля-Ивлеева гоняла голубей в парке, мирно сидела на лавочке и грозила своей палкой на камеру.

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