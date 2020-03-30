Регина показала, как похудела за все это время

Регина Тодоренко показала фигуру в коротком черном платье в мелкий горошек, удивив счастливым видом

Как известно, Тодоренко является любительницей устроить съемки в рамках самых необычных фотосессий. В этот раз звезда сняла свой новый образ в коротком мини-платье перед съемками российского шоу "Маски", в котором с недавних пор выступает в роли ведущей, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз ведущая в этот раз поделилась эффектным роликом со съемок - она позирует у стены в черном платье в мелкий белый горошек, с красивой укладкой и ярким макияжем. Регина смеется, крутясь со стороны в сторону, а также демонстрирует свою фигуру в новом имидже.

В подписи же звезда напомнила о своем шоу:

«#маскактоты Смотрите СЕГОДНЯ в 20:10 ! Как думаете , кто скрывается за маской попугая ?», - написала Тодоренко.

Вот что ответили пользователи:

«Шикарная♥️что за платье?», «Красотка😍😍», «А что за трек?», «Красотка», «Паук-наверно Елена Ваенга!», «А марка платья?», «Круток видео💪», "Ух, выглядит сочно", "Боже, что за шикарная девушка, как на ней красиво смотрится платье❤️🤯🤯", «Такая красотка❤️ и платье .... просто💐 что за платье???», «Классная такая 😍 платье 🔥».

Ранее звезда представила несколько кадров в социальной сети Инстаграм, на которых появилась в необычном платье, полностью расшитым пайетками и подчеркнувшим ее талию. Причем в подписи звезда оставила топ самых популярных неприятных комментариев, которые ей зачем-то оставляют хейтеры:

«#кривляка «Коза, достала со своим языком», «а можно без языка», «ума - палата», «тупая», «совсем уже из-за бабла перекосило», «ты же мать», «Боже, какая страшная»,л» - сколько приятного я читаю каждый день и за это благодарю вас!», - довольно иронично подписала новые фото артистка.

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