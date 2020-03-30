Знаменитая артиска Ани Лорак показала на небольшом ролике одно из самых провокационных выступлений

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина решила показать кадры из знаменитого шоу "Дива", с которым певица колесила по странам в рамках своего масштабного тура. Артистка решила представить ранее не публикованный ролик, чтобы напомнить о своих выступлениях, которые в ближайшее время отменены из-за карантина, пишет Рoliteka.net.

Певица появилась в коротком полупрозрачном боди, расшитым блестками и едва прикрывающем ее фигуру. Также звезда выступила в компании танцоров, исполняя одну из самых своих известных песен:

«Совсем скоро на всех цифровых площадках станет доступна аудио-версия шоу DIVA. В LIVE-альбоме вас ждёт несколько сюрпризов. ❤️ А пока вашему вниманию один из любимых номеров в #шоуДива – песня «Зеркала» обрела новое звучание. Какой момент в шоу понравился вам больше всего? Берегите себя и своих близких!», – написала Каролина под новым роликом.

Пользователи сети тут же ответили:

«Классная песня, аж мурашки по коже 👍🔥❤️», «Я стану твоей 😍😍😍», «Моя Дива❤️ Лучшая✨✨✨», «❤️ очень чувственное исполнение..», «Урааа, наконец-то будет « я стану твоей» 😭😭😭😭😍😍😍😍», «Удержи мое сердце ❤️», «Оооо, давайте ещё видео 😍 На карантине будем их смотреть 😻», «Самый любимый номер-"зеркала" 🥰🥀».

Ранее звезда предстала перед поклонникам в необычном кружевном платье длинной в пол, под которым заметно еще одно платье пастельного оттенка без бретелей.

При этом звезда дополнила свой наряд туфлями на высоком каблуке и массивными украшениями, среди которых стоит отметить серьги с множеством камней. Волосы звезды же уложены в мягкие и аккуратные волны, а на лице довольно заметный макияж.

Примечательно - едва ли поклонники удивились "новым" губам Каролины, которые стали заметно больше. Также поклонники написали несколько удивленных комментариев, подумав, что звезда собралась наконец-то замуж. Спусля время певица удалила новый пост со своей страницы.

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