Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как проходит ее домашний карантин
На представленном на странице звезды в Инстаграм видео, Леся в домашнем виде устроила необычную уборку. При этом звезда в привычной острой манере показала, как должны проходить будни тех, кто остается дома в изоляции, пишет Politeka
Так, в этот раз Леся в шуточной манере похвасталась делами, которые успела сделать за время отдыха, причем все она сделала за один день. Никитюк показала также, как проводит уборку по дому.
В видеозаписи звезда, одетая в серые спортивные штаны и черную футболку, активно моет квартиру зеркало и пол. Затем Леся показала своего питомца Рафика, а завершением видео стал кадр, на котором ведущая нежится в ванной.
"А как вы убираете??? прямой эфир в 20.30 жду! #карантинніВечорниці", – коротко подписала новое видео Леся. Поклонники бурно восприняли новый пост и написали множество комментариев в адрес артиски. Нашлись и те, кто подшутил над певицей, спрашивая, хорошо ли она протерла полы таким необычным образом.
До этого же артистка показала в социальной сети Инстаграм на своей странице стильный кадр, на котором позировала на одной из китайских улочек в черной защитной маске.
По словам звезды, когда она была в Китае во время отпуска, то еще тогда, несколько месяцев назад, носила маску и если бы она знала о скором наступлении эпидемии, то запаслась бы масками в большем количестве.
На самом фото Леся позировала в коротенькой кожаной мини-юбке с замком спереди, аккуратной черной кофте и в болотного цвета ботильонах на невысоком каблуке. Дополнила свой "образ дня" ведущая маленькой сумочкой такого же оттенка, как и ее одежда.
Причем в подписи звезда так же рассказала о планах на ближайшее время. предоставив поклонникам возможность провести свое время с ней, пусть и в виртуальном режиме.
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