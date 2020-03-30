Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как проходит ее домашний карантин

На представленном на странице звезды в Инстаграм видео, Леся в домашнем виде устроила необычную уборку. При этом звезда в привычной острой манере показала, как должны проходить будни тех, кто остается дома в изоляции, пишет Politeka

Так, в этот раз Леся в шуточной манере похвасталась делами, которые успела сделать за время отдыха, причем все она сделала за один день. Никитюк показала также, как проводит уборку по дому.

В видеозаписи звезда, одетая в серые спортивные штаны и черную футболку, активно моет квартиру зеркало и пол. Затем Леся показала своего питомца Рафика, а завершением видео стал кадр, на котором ведущая нежится в ванной.

"А как вы убираете??? прямой эфир в 20.30 жду! #карантинніВечорниці", – коротко подписала новое видео Леся. Поклонники бурно восприняли новый пост и написали множество комментариев в адрес артиски. Нашлись и те, кто подшутил над певицей, спрашивая, хорошо ли она протерла полы таким необычным образом.

До этого же артистка показала в социальной сети Инстаграм на своей странице стильный кадр, на котором позировала на одной из китайских улочек в черной защитной маске.

По словам звезды, когда она была в Китае во время отпуска, то еще тогда, несколько месяцев назад, носила маску и если бы она знала о скором наступлении эпидемии, то запаслась бы масками в большем количестве.

На самом фото Леся позировала в коротенькой кожаной мини-юбке с замком спереди, аккуратной черной кофте и в болотного цвета ботильонах на невысоком каблуке. Дополнила свой "образ дня" ведущая маленькой сумочкой такого же оттенка, как и ее одежда.

Причем в подписи звезда так же рассказала о планах на ближайшее время. предоставив поклонникам возможность провести свое время с ней, пусть и в виртуальном режиме.

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