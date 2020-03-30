Сергей Лазарев показал, как проводит время дома с детьми

Популярный российский певец, которому поклонники часто приписывают роман с Ани Лорак, в одиночку воспитывает двоих детей: сына Никиту и дочь Анну. Обоих малышей артисту родила суррогатная мать, тогда как сам Лазарев не женат. Любопытно, что о старшем сыне певец рассказал общественности только когда мальчику исполнилось три года. О рождении дочери певец рассказал в конце 2019 года.

Впрочем, глядя на отношение Лазарева к детям причина такой скрытности становится понятной: звездный отец явно души не чает в своих малышах и, очевидно, старается защитить их от опасностей. Свободное время певец любит посвящать малышам. Как сообщает Politeka, Лазарев поделился трогательным видео с ними на своей странице в Инстаграм.

На кадрах Никита учит младшую сестру произносить его имя по слогам. Аня пытается повторять за братом, но у нее пока не получается. Малышка одета в милое розовое платьице с заколками на голове ему в тон.

«Такие большие! Старший учит разговаривать младшую!! Берегите семьи! Оставайтесь дома в эти сложные, опасные для здоровья дни!», - подписал домашнее видео Лазарев.

К сожалению, поклонники певца не смогли прокомментировать трогательные кадры, ведь ранее Лазарев отключил в своем Инстаграме возможность комментировать.

Напомним, Лазарев опозорился прямо на сцене, кадры конфуза облетели сеть: концерт пошел не по плану.

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