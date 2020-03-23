Российский певец Сергей Лазарев пожаловался поклонникам на карантинные меры

Об этом артист рассказал на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. По словам артиста, он остался временно без работы.

«Ограничения, связанные с карантином, остановили всю артистическую жизнь... отменились поездки, концерты, съёмки, спектакли, гастроли на неопределённое время... никто не понимает «на когда» уже можно что-то планировать, ведь наша артистическая жизнь распланирована на год вперед», - отметил Лазарев.

Он добавил, что все его планы рухнули, но здоровье для него превыше всего!

На фотографии, которой артист сопроводил пост, он стоит в белой футболке с глубоким вырезом, который оголяет его грудь. Футболка выгодно подчеркивает мускулистые руки Лазарева. Также певец решил пошутить и опубликовал этот же снимок, только с применением фотошопа. На нем он кажется очень толстым

«После карантина...», - подписал артист снимок.

Отметим, что первая фотография Лазарева собрала более 65 тысяч лайков, а вторая – 37 тысяч. Комментарий под постом певца нет, потому что он их ограничил. В начале 2020 года Лазарев заявил, что ему надоело читать негативные комментарии под своими фотографиями. Кроме этого, он отписался от всех своих друзей-звезд, чтобы не тратить жизнь на просмотр ленты социальной сети.

Правда, друзья Лазарева, похоже, от него не отписались. Так, Лолита не сдержалась и оставила под снимком артиста лайк.

Ранее мы писали, что Сергей Лазарев назвал Крым украинским. Несмотря на критику, он признал, что для него Ялта всегда будет Украиной.

«Эта всеобщая радость, что Крым вернулся... Я вот этой эйфории не разделяю. Я не знаю, может в меня полетят помидоры со стороны своих, российских фанатов, но я привык так: я приезжаю в Ялту - для меня это Украина", - заявил он.

Напомним, что "беременная" любовница Лазарева расставила все точки: "Вам на радость!".

Как сообщала Politeka, Сергей Лазарев опозорился прямо на сцене, кадры конфуза облетели сеть: концерт пошел не по плану.

Также Politeka писала, что раздетый Лазарев заинтриговал интимными кадрами в постели: «Ничего себе!».