Популярный российский певец Сергей Лазарев забыл слова собственной песни. Инцидент произошел с ним во время недавнего концерта

Видео с концерта артист опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На ролике видно, как Лазарев сидит на высоком стуле на сцене. Рядом с ним сидит гитарист, который подыгрывает Лазареву. Певец поет песню вживую, под гитару. Но в процессе пения забывает слова. Артист не растерялся и начал смеяться, а толпа поклонников начала ему подпевать.

«ЗАБЫТЬ СЛОВА своей песни, которую поешь уже почти 15 лет - ЛЕГКО!! Так сказать, поймал «белый лист»! старость? склероз? Какое счастье, что мой зритель всегда может поддержать и подпеть хором всем залом)))», - написал Сергей под видео.

Напомним, что с нового года Лазарев отключил комментарии на своей странице в Инстаграм, поэтому его поклонники не могут оставлять комментарии под его постами. Сам артист объяснил свое решение тем, что ему надоело читать оскорбительные и негативные комментарии под своими фото. Кроме этого, певец отписался от всех своих друзей в Инстаграме. Он признался, что тратил слишком много времени на соцсети, а теперь может посвящать это время близким людям.

Ранее мы писали, что Сергей Лазарев опубликовал у себя в сториз загадочный снимок. На фото голый певец лежит в кровати закинув руку за голову. Он игриво улыбается и смотрит в камеру.

«Доброй ночи тебе…», - подписано фото. Кому посвящены эти строки неизвестно.

Как известно, Сергей Лазерев официально не состоит в отношениях, но у него есть двое детей. Ранее Лазарев встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Напомним, что снимок матери детей Сергея Лазарева слили в сеть, неожиданные подробности: "она оказалась...".

Ранее Politeka сообщала, что любовница Лазарева призналась в увлечении "травкой": "Что-то случилось с нервной системой...".

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