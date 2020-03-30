Знаменитая украинская певица Настя Каменских устроила дома необычный "концерт", спев новую песню о карантине

После того, как в стране был введен карантин, артистка отменила часть своих концертов, съемок и светских мероприятий. Тем не менее, чтобы не скучать дома, певица каждый день рано утром тренируется, устраивает прямые эфиры и даже сняла необычный клип по поводу собственной изоляции, пишет Рoliteka.net.

Так, в этот раз артистка обратилась к поклонникам при помощи необычного домашнего клипа. Примечательно, что музыкальный скетч она записала на пяти языках: украинском, русском, английском, испанском и турецком.

«Включаем классный рэпчик и поднимаем себе настроение! 😎 Я понимаю, что с каждым днём придерживаться домашнего режима все сложнее, но это сейчас очень важно! Берегите себя и своих близких. И сохраняйте позитивный настрой 🙂 Этим видео я хочу поддержать вас и подбодрить! И показать, что сейчас тоже можно проводить время интересно и полезно! Развивайтесь 📚, общайтесь 👨‍👩‍👧, и sport sport sport 💪», – написала Каменских под новым постом.

Вот что ответили пользователи:

«Настраиваемся на good vibes only 〰️», "Соблазняет кружевами", "🔥🔥🔥Супер❤️😘", "Круто, розумашка😊👍", «Просто супер 😍😍», «🔥постановка отличная», «Позитивно😉🔥».

Также мы сообщали, чтобы привлечь как можно больше поклонников к спорту, особенно во время изоляции дома, звезда каждый день проводит занятие спортом в девять утра, а также паралелльно ведет прямой эфир в социальной сети Инстаграм.

Один из кадров звезды, сделанный перед тренировкой, появился и на фан-странице Насти. На представленном фото Каменских появилась с легким макияжем и собранными волосами в небрежный пучок. Так, певица счастливо позировала перед объективом в черно-белом костюме, состоящем из тонкого топа и лосин с высокой талией.

Для большей пикантности Настя расстегнула топ на замочке прямо на груди:

«После каждой тренировки с вами я хожу целый день заряженная энергией 😌 Я всегда жду тренировку с нетерпением! И это очень важно - получать удовольствие от того, что делаешь. Поэтому не заставляйте себя заниматься, а вдохновляйтесь своими будущими результатами 🔝», – написала Настя днем ранее.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

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