Известная балерина Анастасия Волочкова устроила домашний отдых в компании домработницы

Балерина сейчас находится дома в изоляции вместе с тайный возлюбленным. Чтобы привлечь внимание к собственной персоне даже на время вынужденного отдыха, звезда принялась показывать на своей странице в Инстаграм, как она проводит свои будни, пишет Politeka.net.

В этот раз скандальная артистка показала, как отдыхает вместе со своей домработницей, разлевшись перед девушкой на диване. Анастасия примерила свой излюбленный спортивный красный костюм и показала лицо без макияжа, хотя на фоне бледного лица черные брови после свежего татуажа выглядят еще ярче.

Также представила провокационное видео, на котором традиционно позировала в купели в едва ли заметном нижнем белье без верха. При этом для приличия Волочкова прикрыла грудь банным веником и рассказала, как оздоровляется в период карантина.

Сама артистка уже многие годы пропагандирует оздоровление в купели и отдых в бане. По ее словам, она очень рада, что в ее дворе есть личная баня и купель, которой наслаждается в любое время года.

До этого мы писали, что балерина показала, как развлекалась в компании друзей и загадочного возлюбленного, лицо которого скрывает уже не один год. На странице в социальной сети Инстаграм она показала также видео, которое буквально забросали гневными комментариями.

Все дело в том, что балерина решила заснять на ролике, как веселится с коллегами за ужином прямо возле сухого льда. Пользователи были в ярости, поскольку недавно из-за неосторожного обращения с сухим льдом на дне рождения Екатерины Диденко погбли трое человек, причем один из которых был мужем самой Екатерины.

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