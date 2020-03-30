Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская устроила жаркий отдых прямо на улице

Несмотря на постоянные тренировки, домашнюю занятость с двумя детками, а также удаленную рабту из-за изоляции дома, Слава принялась также не менее активно вести социальную сеть Инстаграм. В этот раз певица показала в разделе Стори, как отдыхает на улице, информирует Рoliteka.net

В последнее время выдалась теплая погода, поэтому звезда решила устроить отдых на улице, на собственной террасе дома. Певица показала себя перед объективом в домашнем виде - с распущенными волосами и без макияжа. При этом видна также и часть белья артистки -цветной лиф с темными тонкими бретелями.

В подписи под снимком, на котором певица скрыла лицо за солнцезащитными очками, она написала, что теперь у нее есть "своя Турция".

До этого Слава Каминская раскрыла свои секреты похудения во время последней тренировки с тренером Андреем Хомицким. Во время занятия Слава показала топ лучших упражнений и под руководством тренера выполнила их сама.

Как можно увидеть во время записи, Андрей Хомицкий – персональный тренер – показал часть упражнений на проблемные зоны: внутреннюю поверхностью бедра, наружную, ягодицы, бока на животе, провисающую часть трицепса. Во время ролика Слава исполнила личный топ 4 лучших упражнений на указанные проблемные зоны.

Стоит отметить, что Слава активно следит за собой и, чтобы показывать стильные кадры на отдыхе в мини-бикини, звезда довольно много тренируется, пробует различные диеты и следит за собой.

Во время ролика, к примеру, Каминская в естественном виде и без макияжа поработала над своими проблемными зонами, постояла на планке и даже получила несколько дельных советов от персонального тренера Андрея Хомицкого во время занятий на тренажерах.

Напомним, Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом

А еще Politeka писала, что Каминская удивила ночными развлечениями с дочерью

Также Politeka сообщала, что Каминская ошарашила беременным фото без белья