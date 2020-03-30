78-летний Лев Лещенко не на шутку перепугал российских звезд после того, как ему поставили диагноз

Об этом в эфире российского ток-шоу рассказала телеведущая Лера Кудрявцева, передает Politeka.net.

Коллеги Льва Лещенко, который вместе с супругой лежат в больнице, сильно обеспокоены — они виделись с артистом на дне рождения Аллы Крутой.

В зоне риска также оказались Олег Газманов, Николай Басков и другие именитые друзья композитора.

Лера Кудрявцева призналась, что уже несколько дней ждет результаты теста. О подробностях вечеринки звезда вспоминает с тяжестью в сердце.

По словам телеведущей, она сразу позвонила в скорую, когда узнала о диагнозе 78-летнего Льва Лещенко.

«Когда узнала, что творится с Лещенко, то сразу вызвала скорую. Сказала: «Ребята, я была в Дубае. Потом общалась с Лещенко». Через пять минут ко мне приехали. Я думала, буду ждать долго. Доктор был в специальной одежде. Целый час разговаривал со мной. У меня взяли мазок из носа и рта. Сказали, что желательно три дня посидеть дома. Если тест будет положительным, то мне позвонят», — заявила Кудрявцева и добавила, что пока чувствует себя хорошо и надеется, что в ближайшее время сможет увидеться с семьей.

Стоит отметить, что после Льва Лещенко с подозрением на коронавирус госпитализировали композитора Игоря Николаева.

Но сегодня утром музыкант сообщил, что ему пришли результаты второго теста на COVID-19.

"Это второй тест! Первый был также отрицательным! И вот: Долгожданный результат: COVID-19 «ОТРИЦАТЕЛЬНО»! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки!", - рассказал Игорь Николаев в своем Instagram.

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