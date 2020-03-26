В России срочно госпитализировали известного певца и бывшего мужа украинской певицы Наташи Королевой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

«Игорь Николаев доставлен в Коммунарку с предварительным положительным анализом на коронавирус», - говорится в сообщении.

Уточняется, что звезде сделали только один тест. Сейчас медики ждут результата второго анализа.

На данный момент неизвестно, где был певец, а также откуда смог заразиться Covid-19.

Отметим, ранее коронавирус подтвердился у российского певца и близкого друга семьи Наташи Королевой Льва Лещенко. Артисту уже 78 лет, и его состояние вызывает опасения, он находтся в реанимации, у него начался отек легких.

В то же время в сети также беспокоятся о нынешнем супруге звезды - Тарзане. Однако раньше времени паниковать не стоит. Недавно он покрасовался раздетым в спорзале.

Тарзан с удовольствием демонстрировал свое подтянутое тело сразу в одежде, а после так "разошелся", что стал спускать с себя штаны и даже белье.

Так на новой опубликованной подборке фото Сергей без особого смущение рекламировал "свой" спортзал и частично показал, как тренируется. На первых фото он был в штанах в полоску и, похоже, стрингах, а на последних - спустил штаны вместе с трусами и во всю улыбался на камеру.

Напомним, что Наташа Королева разукрасила себя до неузнаваемости и напугала видом: "Что за гуманоид?".

Как сообщала Politeka, Королева ошарашила новой внешностью: эксперт раскрыл секрет звезды, "на любителя".

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