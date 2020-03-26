В России срочно госпитализировали известного певца и бывшего мужа украинской певицы Наташи Королевой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.
«Игорь Николаев доставлен в Коммунарку с предварительным положительным анализом на коронавирус», - говорится в сообщении.
Уточняется, что звезде сделали только один тест. Сейчас медики ждут результата второго анализа.
На данный момент неизвестно, где был певец, а также откуда смог заразиться Covid-19.
НБУ снова изменил курс валют, доллар и евро летят вниз: что будет с гривной
Экс-солистка "Серебро" сверкнула упругими мячиками в мини-бикини: "Сладкие..."
Русская Кардашьян еле втиснула пышные богатства в обтягивающий наряд: «вид сзади завораживает»
Асмус без белья показала топ самых соблазнительных образов: Харламов после такого поседеет
Отметим, ранее коронавирус подтвердился у российского певца и близкого друга семьи Наташи Королевой Льва Лещенко. Артисту уже 78 лет, и его состояние вызывает опасения, он находтся в реанимации, у него начался отек легких.
В то же время в сети также беспокоятся о нынешнем супруге звезды - Тарзане. Однако раньше времени паниковать не стоит. Недавно он покрасовался раздетым в спорзале.
Тарзан с удовольствием демонстрировал свое подтянутое тело сразу в одежде, а после так "разошелся", что стал спускать с себя штаны и даже белье.
Так на новой опубликованной подборке фото Сергей без особого смущение рекламировал "свой" спортзал и частично показал, как тренируется. На первых фото он был в штанах в полоску и, похоже, стрингах, а на последних - спустил штаны вместе с трусами и во всю улыбался на камеру.
Напомним, что Наташа Королева разукрасила себя до неузнаваемости и напугала видом: "Что за гуманоид?".
Как сообщала Politeka, Королева ошарашила новой внешностью: эксперт раскрыл секрет звезды, "на любителя".
Также Politeka писала, что страшное ЧП случилось с Пугачевой посреди дороги, Николаев выдал подробности: "Все, Игорь...".