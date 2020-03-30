Российский шоу-бизнес переполошил очередной громкий скандал

Об этом пишет издание МК.

Как известно, информация о том, что зараженный коронавирусом Лев Лещенко пришел на вечеринку к сестре продюсера Игоря Крутого, стала достоянием общественности.

Одной из первых на громкий скандал отреагировала телеведущая Ксения Собчак.

Она подробно рассказала, кто именно был на злополучной вечеринке, а потом выдала заключение: «Все перезаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого».

Эти ее слова вызвали возмущение у давнего друга украинской певицы Ани Лорак Игоря Крутого возмущение.

Известный композитор предположил, что Ксения Собчак может мстить за то, что ее не пригласили на вечеринку.

"Ее не пригласили на этот день рождения, вот она и отыгралась. Получается теперь, что этот день рождения разделил всех нас на тот мир и этот, в котором мы сейчас живем. Собчак раструбила, что все поперезаражались. Подняла шум на весь мир, чтобы прославиться еще и на этом? Пиарится просто уже на любой грязи, это отвратительно", - рассказал Игорь Крутой в интервью журналистам.

Стоит отметить, что Ани Лорак давно дружит с продюсером и композитором Игорем Крутым. Еще в 2000 году молодая украинская певица подписала с ним профессиональный контракт, который открыл Лорак дорогу в шоу-бизнес.

Также мы рассказывали, что в соцсетях начали ходить слухи, что Ксения Собчак беременна от своего супруга Константина Богомолова. Ее заподозрили в "положении" после посещения светского мероприятия.

Присутствующие гости заметили у Ксении округлившийся живот. Через какое-то время Ксения Собчак отреагировала на слухи и заявила, что просто "плотно поела". Она отметила, что слух о ее беременности пустил журналист Антон Красовский.

По словам Ксении Собчак, он так смотрел на ее живот после поедания блинов, что ей стало ясно, кто сделал предположение о ее беременности.

Напомним, Собчак ошарашила внешним видом дома, Богомолову не повезло.

Как сообщала Politeka, бывший любовник Собчак рассказал, как избавился от светской львицы.

Также Politeka писала, что Собчак в провоцирующей позе набросилась на Шнурова, россияне в ауте.