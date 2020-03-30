Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как развлекается дома в ярком имидже

На представленном на странице звезды в Инстаграм фото нарядная ведущая с ярким макияжем на лице похвасталась новым домашним приобритением. В этот раз Леся удивила не только стильным нарядом, но и необычной рекламой, пишет Politeka.

Звезда показала себя в тонкой белой майке без рукавов и в кожаных штанах с высокой посадкой и широкой штаниной. Волосы телеведущая оставила распущенными, а на лице ее заметен легкий макияж. При этом позировала Леся одна и на следующем фото с домашним любимцем на руках на кухне после ремонта.

Не так давно дома у звезды закончился долгожданный ремонт, чему она была несказанно рада. При этом сегодня звезда решила показать, что именно она выбрала для своей квартиры. А вот что ответили поклонники на увиденное:

«Очень нравится эта фирма.💯💯», «Хороший выбор! Не пожалеешь. Пользуюсь уже много лет!», «Лайкати своє фото з профіля своєї собаки це сильно», «Духовой шкаф, ананас и собака... меня терзают смутные сомнения ;-)», «Красотка❤️», «Все можно идти работать продавцом консультантом👌👌👌😂», «Тебе скучно!», «Super 👍».

Ранее телеведущая Леся Никитюк показала новое фото в Инстаграм. На фото Леся позирует на красных каблуках и в пиджаке. Волосы у нее были распущены в этот раз. На фото можно увидеть чью-то руку, которая держала фен в руке, который наверное нужен был для съемки фото. На фоне можно увидеть диван, зеркальную черную стену, дверь и другие предметы интерьера.

Фанаты успели поставить почти 100 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Нужно сделать конкурс Мисс ноги мира. Ты его сделаешь", "А окна мытые", "О, такие ноги, даются не каждой девушке", "Леся не забудь руки помыть 30 с", "Молодец, карантин с пользой", "Умничка", "Леся красотка", "Та ты просто богиня", "Супер-вумен".

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