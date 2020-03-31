Об этих детях и вправду говорят: "Яблоко от яблони недалеко падает"

Ребятишки походят на своих родителей настолько, что можно удивиться, как чудесно распорядилась природа, пишет Politeka.net.

Давайте посмотрим на детей, которые очень походят на своих пап и мам.

Дженнифер Лопес родила двойняшек Эмму и Макса Энтони 12 лет назад. Звезда рассталась с отцом детей, Марком Энтони, и сейчас у нее новые отношения.

Кристина Асмус родила шесть лет назад от шоумена Гарика Харламова дочь Анастасию. Обоих красавиц объединяют большие глаза и светлые волосы.

Российский певец Филипп Киркоров прибегнул к сурроргатному матиеринству. В результате на свет появились похожие на него детки Алла-Виктория и сыном Мартин-Кристин.

Андрей Макаревич позирует с сыном Иваном Макаревичем, которому 32 года. Парень занимается творчеством, как и его отец.

Пухлые губы и выразительный взгляд - эти черты объединяют двух красоток Анджелину Джоли и ее дочь от брака с актером Брэдом Питтом, Шайло Нувель Джоли-Питт.

У этих двух блондинок заметно невероятное сходство. Знаменитая актриса Риз Уизерспун позирует с дочерью Авой Элизабет Филипп, которой уже целых 20 лет.

Девушка родилась в браке звезды с актером Райаном Филлиппом, с которым была в отношениях почти 10 лет.

Напомним, Дженнифер Лопес предстала в разноцветной майке и розовых штанах.

Образ она дополнила белыми кроссовками. Рядом с ней была подтанцовка, которая позировала в топиках и штанах ярких цветов.

Звезда и девушки зажгли на сцене под музыку, фанаты оказались в восторге.

Ранее сообщалось, что Кристина Асмус опубликовала нежное фото в белоснежной постели, где она сидит, свесив одну ногу с кровати.

На снимок она добавила наклейку «Оставайтесь дома».

Напомним, влажная Джей Ло взбудоражила эффектным образом

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