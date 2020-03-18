50-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес потрясла публику цветущим внешним видом и обращением по поводу вспышки COVID-19

Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала такой же дерзкой и горячей, как в молодости, аж не верится, что артистке уже полтинник. Джей Ло с влажными волосами показала лицо крупным планом. На ней оранжевый наряд и в тон ему помада на губах. Дымчатый макияж глаз дополнил эффектный образ красотки.

Актриса поднесла пальцы обеих рук к вискам и пристально посмотрела в объектив, просто "сжигая".

Учитывая ситуацию со стремительным распространением по миру опасной болезни, Лопес не осталась в стороне и решила прокомментировать происходящее.

"Сейчас у нас много мыслей, но не забудьте позаботиться о себе. Думайте. Действуйте. Молитесь. Делайте что-то намеренное со своим временем и оставайтесь позитивными в это страшное время. 🧡 # StaySafe", - поделилась звезда в соцсети.

Поклонники менее чем за полдня поставили больше 700 000 "лайков", пожелав Джей Ло в ответ здоровья.

"Ты мое самое большое вдохновение😍"

"Великолепна 😍"

"Оставайся в безопасности Jlo 🥺🥺🍋"

"Jlo ты мой кумир"

"Персик"

"Надеюсь, ты в порядке... Я так тебя люблю. Береги себя. Ты нужна нам @jlo"

"Ты тоже! Береги себя, я неспешно смотрю твои фильмы, сидя дома!"

"YESSS QUEEN, спасибо тебе за это сообщение‼ ️💗😍✨"

Ранее мы сообщали, Лопес без тени смущения засветила идеальную фигуру в откровенной фотосессии. Красотка предстала в черном боди, оголив шикарные накачанные ножки. Звезда бесцеремонно их раставила, выпятив "пятую точку". Горячий кадр вызвал настоящее безумие в комментариях - снимок собрал более 2,5 миллионов "сердечек" (отметим, у актрисы 116 миллионов фолловеров в Инстаграм).

Также мы рассказывали, Дженнифер ошеломила блестящим серебристо-черным вечерним нарядом. Знаменитость опубликовала в "сториз" кадр, где она в длинном платье, которое самым лучшим образом обтянуло ее роскошную фигуру.

Напомним, что 50-летняя Джей Ло взбудоражила образом юной девушки, возраст не помеха: «Ух, горячо».

Также Politeka писала, что любовник Джей Ло без стыда показал, как развлекается со звездой: нескромные кадры покорили сеть.