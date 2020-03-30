Популярная певица Джамала в условиях карантина и второй беременности старается не падать духом

В частности, триумфаторка "Евровидения" показала поклонникам раритетные снимки, которые были сделаны в Крыму.

Соответствующую публикацию Джамала сделала в своем личном Instagram, передает Politeka.net.

Сидя дома на карантине, Джамала захотела перебрать альбомы с фотографиями и наткнулась на архивные кадры своей юности на полуострове. По словам популярной певицы, на нее так и нахлынули воспоминания, которыми она решила поделиться с поклонниками.

На редких кадрах звезда запечатлена в момент, когда вешает белье на балконе, а также в кафе ее родителей и во время ранних выступлений в клубах.

Джамала также призналась, что с раннего детства привыкла к физическому труду, ведь она всегда помогала родителям и даже пасла баранов.

"Перебирала альбомы с фотографиями и наткнулась на эти фото. Нахлынули воспоминания... Я выросла в посёлке и с детства привыкла к сельской работе - пропалывать грядки от сорняков, собирать черешню, инжир, хурму, виноградные листья. Задач было миллион: подметать двор, собирать камни в огороде, помогать родителям с уборкой и многое другое. В 9 лет я начала пасти баранов. У меня было 5 барашек, которых я выпасала после школы...", - вспоминает в своем Instagram Джамала.

Певица также рассказала, что через время родители стали готовить еду отдыхающим, которые заглядывали в их дом и просто просили накормить. И после учебы ей приходилось мыть в холодной воде грязную посуду.

"...Я плакала, вытирала слёзы, но каждый день мыла эту гору посуды", - добавила она.

"Ты наша гордость. Очень искренний и добрый человек", "Представил, какие же чувства вы испытывали к гостям, после которых приходилось перемывать горы посуды", "Ты гордость Украины!", "Так трогательно", "Такая жизненная история. Умница. Гордимся Вами", - поддержали ее поклонники в комментариях.

Напомним, беременная Джамала похвасталась переменами во внешности

Также Politeka сообщала, что беременная Джамала без макияжа показала, как развлекается дома

А еще Politeka писала, что беременная Джамала во всем красном посветила округлившимся животом